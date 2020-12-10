اشتباكات مسلحة بين الشرطة وعصابة متفلتة بمايو





وقعت اشتباكات مسلحة بين طاقم دورية من الشرطة وعصابة متفلتة مكونة من (٦) متهمين، وتمكنت قوة الشرطة المكونة من ثلاثة عناصر من السيطرة على العصابة التي أشهرت السلاح في وجه عناصر الشرطة، وتم القبض على عدد منهم،

ووقعت الأحداث بحي مايو جنوب الخرطوم، حيث تلقت شرطة النجدة بلاغاً من أحد المواطنين بحي الصحافة أفاد فيه بتعرضه لحادث سطو استولى فيه الجناة على (٣) هواتف نقالة ومبلغ (٣٧) ألف جنيه بجانب جهازي بلى استيشن، وأنه ظل يتابع الهاتف عبر تقنية الـ (جي بي اس)،

وتحركت معه الشرطة في أثر الجناة إلى أن حدد الهاتف الموقع بحي مايو، وعند وصول الشرطة تفاجأت بعصابة مسلحة تشهر السواطير، وشرعت في الإعتداء على قوة الشرطة، فتمكنت القوة من إطلاق أعيرة نارية وهرب على إثرها الجناة، وتم القبض على عدد منهم واسترداد المسروقات وتدوين بلاغات في مواجهتهم، وأشاد الشاكي بطاقم الدورية، وأكدت المصادر عدم وقوع أية إصابات وأن العملية تمت بنجاح.

المصدر :السودان الجديد