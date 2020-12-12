البوشي: الوضع الاقتصادي في تدهور مريع بسبب الخلافات





قالت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، السبت، إن الوضع الاقتصادي الحالي أكبر تحدي يواجه حكومة الفترة الانتقالية، بل يشكل خطرا حقيقياً على التحول الديمقراطي في البلاد. وأكدت البوشي وفق صحيفة “حكايات“، أن الوضع الاقتصادي يمضي في تدهور مريع، بسبب الخلافات في وجهات النظر بين الحكومة واللجنة الاقتصادية لقوي إعلان الحرية والتغيير حول كيفية معالجته، الأمر زاد من تعقيدات الوضع الاقتصادي، بجانب أن الحكومة ورثت نظام امتهالك.

الخرطوم ( كوش نيوز)