مدير عام قوات الشرطة يقف على الإجراءات التأمينية بمطار الخرطوم





وقف الفريق أ ول شرطة(حقوقى) عزالدين الشيخ على منصور مدير عام قوات الشرطة على سير العمل بالإدارات والجهات العاملة بمطار الخرطوم الدولى و الاجراءات التأمينية الخاصة بسلامة وصول أمتعة الركاب القادمين للبلاد بحضور الفريق شرطة د/ بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك والعميد شرطة الفاتح حسن دهب مدير جمارك مطار الخرطوم.

وتفيد متابعات(المكتب الصحفى للشرطة) أن مدير عام قوات الشرطة وخلال زيارته لمطار الخرطوم وتفقده للصالات الداخلية وجه الأجهزة العاملة من قوات الجمارك والجوازات والمباحث والشرطة الأمنية بضرورة مراجعة عمليات التأمين على أمتعة الركاب منذ لحظة هبوط الطائرة وحتى إستلامها من أصحابها ، داعياً الى تشديد إجراءات التأمين والعمل على مراجعة الأجهزة وتحديثها وتطويرها بما يحقق الحماية الكاملة لممتلكات المواطنين والقادمين عبر مطار الخرطوم بتحديث كاميرات المراقبة لتغطية جميع مرافق المطار وإتخاذ التدابير التي تضمن سلامة المسافرين وأمتعتهم .

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