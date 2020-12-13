ترمب يعرض 700مليون دولار لضحايا 11 سبتمبر لتكملة الصفقة الموقعة مع السودان ومحامي المدعين يطلب 4 مليار دولار
تقدمت إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب بعرض جديد للامريكيين ضحايا الحادي عشر من سبتمبر بدفع بمبلغ 700 مليون دولار حتى تضمن مرور الإتفاق الذي وقعته مع الحكومة السودانية والذي بموجبه يتم رفع اسم السودان نهائياً من قائمة الإرهاب ويمنع اي ملاحقة قضائية للبلاد مستقبلا.
ووفقاً لشبكة اي بي سي الاخبارية الامريكية فان ادارة ترمب المنتهية ولايته خلال ايام قدمت هذا العرض كجزء من سعيها في اللحظات الاخيرة لضمان مرورالاتفاق في المجالس التشريعية الامريكية وبالتالي ضمان نفاذ إتفاق ابراهام الذي جرى الإتفاق عليه مع عدد من الدول العربية ، بما فيها السودان مؤخرا
وقال الكاتب كونور فينقان إن هذا المبلغ يعد عرض اللحظات الاخيرة “لإنقاذ صفقة الرئيس دونالد ترامب مع السودان “اي دفع مبلغ 700 مليون دولار من الادارة الامريكية و ليس من السودان- لضحايا هجمات 11 سبتمبر حتى يتنازلوا عن أية مطالب قضائية لاحقاً ضد السودان، وهو شرط سابق وضعته الحكومة السودانية عقب قبولها دفع 334 مليون دولار وإن أكدت أن لاعلاقة لها بأي عمل إرهابي
ونقل الكاتب عن مصدرين أمريكيين رسميين لم يسمهما القول “إن محامي المدعين في أحداث 11 سبتمبر طالبوا الادارة الامريكية بمبلغ 4 مليار دولار للوصول لهذا الإتفاق وهو أمر رفضته الادارة الامريكية ورفضه الجمهوريون في مجلس الشيوخ الامريكي، وقالت
ابي سي نيوز إن التفاوض و الذي لم يكن معلناً إستمر حتي يوم الجمعة موعد إعداد التقرير المطول.
واشنطون 12-12-2020 (سونا)
3 تعليقات
من يدخل في ما لا يعنيه..يسمع ما لا يرضيه
جات رادة يا حمدوووك يا جاهل يلا ادفع ياعميل الأمريكان
القال ليك تعترف بالإرهاب منوا وتعترف بشي ليس لديك فهم فيه.يلا الحبل الامريكي ليتف في عنق السودان بالطريقة الصاح نتيجة لاغباءك.ي خمجووك.
وما دخل السودان باحداث 11/9 هل الطائرة النى ضربت برجي التجارة كان قائدها ينتمي للسودان ام أقلعت من مطار الخرطوم لا نريد رفع اسمنا من قائمة الدول الراعية للارهاب اذا كان هذه هي طريقة ترامب لن نطبع مع إسرائيل اذا هذا هو أسلوب الامريكان
كل من شاركوا مشاركة مباشرة في 11 سبتمبر كانوا مصريين وسعوديين ويمنيين ولم يكن بينهم سوادنيون فلماذا يسكت ترامب عن الدول السابقة المذكورة والتي نفذ مواطنون يحملون جنسيتها الهجمات بينما يقحم اسم السودان في الموضوع ؟؟؟ هذا فقط مسرحية ليظهر ترامب انه يقدم عرضا للسودان حتى يقبل السودان يالتطبيع مع اسرائيل فالسودان ليس له ناقة ولا جمل في 11 سبتمبر وكان اسامة بن لادن حينها في افغانستان فلا يجب ان تنخدع الحكومة السودانية بهذه السهولة . ثمن التطبيع يجب ان يكون دعم مالي مباشر لا يقل عن 5 مليار كل عام لمدة ثلاث سنوات . اما الباقي فهي حقوق ثابته للسودان وهي : ازالة اسم السودان في كل ما يتعلق بالارهاب واعطاء السودان امواله بطرف امريكا وهي في حدود 90 مليار دولار وفورا عبارة عن اصول بقيمة 31 مليار دولار مجمدة بطرفهم ورسوم عبور طيران الشركات الامريكية طيلة 17 عام بقيمة 59 مليار دولار وهذه مبالغ رسمية ومعترف بها من قبل الخزانة الامريكية والوكالة الدولية للطيران !!! فالسودان غني بحقوقه ولا يريد صدقة من احد فقط يجب ان يعطى حقوقه كاملة ولا يجب ان يكون التطبيع بدون ثمن وبمسرحيات هزيلة لا يصدقها احد .