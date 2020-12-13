المريخ قلق بسبب كردمان ويحفز نجومه بالدولار





قام مدير الكرة بالنادي أنس نصر الدين بتسليم اللاعبين حافز تخطي دور الـ”64″ أمام أوتوهو الكنغولي بالدولار كما سلم اللاعبين راتب شهر نوفمبر، وقد وجه رئيس النادي بسداد تكلفة فندق “كورال” وقد قامت الإدارة المالية بالنادي بسداد التكلفة المالية، ودخل المريخ في معسكر مقفولا امس السبت ويستمر حتى موعد مغادرة الفريق إلى نيجيريا لملاقاة نادي إنيمبا في إياب دور الـ”32″ من دوري أبطال أفريقيا…هذا وقد اطمأن المدرب عقب مران المريخ أمس على استعداد اللاعبين فنياً للجولة المقبلة من دورى الأندية الأبطال، وسيواصل الجهاز الفني التدريبات اليوم.

التش يبدأ رحلة العلاج

كشفت فحوصات جديدة أخضع لها نجم المريخ أحمد حامد التش الخميس عن عدم إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وكشفت صور الرنين المغنطيسي التي أخضع لها اللاعب بمستشفى أنطاليا عن تمزق في غضروف الركبة سيغيب معه اللاعب لمدة شهر بعد خضوعه للعلاج، ومن المنتظر أن يغادر اللاعب للدوحة خلال ساعات لبدء رحلة العلاج من الإصابة.

صحيفة الصيحة