الأوقاف تنزع (10) دكاكين بعمارة الذهب





نزعت الجنة القانونية لمراجعة عقودات الأوقاف، المكونة من قبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، (10) دكاكين بعمارة الذهب بوسط السوق العربي لصالح الدولة.

وقال أصحاب المحلات المنزوعة بحسب (نبض نيوز) أمس، إنّ اللجنة أغلقت محالهم بطريقة غير قانونية، ودون سابق أيِّ إنذار، وأكّدوا أنّهم يمتلكون عقودات قانونية لإنشاء المحلات بحر مالهم، ونوّهوا لتعرُّضهم إلى خسائر فادحة جَرّاء النزع.

صحيفة الصيحة