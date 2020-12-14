بعد انتقاده لوزير الاعلام ووصف ادارته بالفاشلة.. اقالة الإعلامي وائل الحسن بأمر لجنة ازالة التمكين





كتب يوم الأحد الإعلامي وائل محمد الحسن الذي تم فصله من تلفزيون السودان بأمر لجنة إزالة التمكين (الحمد لله على كل حال ومآل اليوم استلمت خطاب الفصل الصادر من لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو

*ومابين اعتقال الكيزان

وفصل القحاتة*

يبقى الفاصل بينهما حب هذا الوطن

دون اي ذرة ندم على ما قدمناه في مجال عشقناه وما نزال وفي ثورة امنا بمبادئها واعتنقنا فكرها الثورى ننشد الحرية والعدالة لوطن عشقناه).

وكتبت Rogaia Younes (لما إزالة التمكين تقيل أو تنهى خدمة الاعلامي/ وائل محمد الحسن الحسين وهو من أوائل الثوار بالتلفزيون القومي ،يبقى إزالة التمكين محتاجة #ثورة لسقوطها).

وحظي المفصولين من التلفزيون السوداني بتضامن واسع على صفحات التواصل الإجتماعي بينما أرجع البعض فصل وائل محمد الحسن بسبب منشور إنتقد فيه وزير الإعلام كتبه على حسابه بقيسبوك جاء فيه (ما قام به وزير الاعلام في قرار تشكيل لجنة سماها لتطوير الاعلام

غايتو كل يوم السيد فيصل بتحفنا بقرار يشبه ادارتو الفاشلة وزير ما قادر يوفر الكهرباء لوزارتو فهل يقدر يحل معضلات الاعلام

يبدو انو الثورة تحتاج لثورة جديدة).

الخرطوم (كوش نيوز)