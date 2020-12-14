وصول الدفعة الأولى من القمح الأمريكي بـقيمة (20) مليون دولار





وصلت أمس أول دفعة من القمح الأمريكي المقدم كدعم للسودان وتقدر قيمة الشحنة بـ”20″ مليون دولار. وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم فى صفحتها على فيس بوك، إن ما وصل يمثل الدفعة الأولى من ما تعهدت به الولايات المتحدة للسودان لمعالجة نقص القمح.

صحيفة السوداني