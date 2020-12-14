اقتصاد وأعمال
وصول الدفعة الأولى من القمح الأمريكي بـقيمة (20) مليون دولار
وصلت أمس أول دفعة من القمح الأمريكي المقدم كدعم للسودان وتقدر قيمة الشحنة بـ”20″ مليون دولار. وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم فى صفحتها على فيس بوك، إن ما وصل يمثل الدفعة الأولى من ما تعهدت به الولايات المتحدة للسودان لمعالجة نقص القمح.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
للاسف انبطاح اكتر من الكيزان
ياخ الشراب من ايدين الرجال عطش نجي نشرب من الامريكان
للأسف مليون بروفيسور و مليار دكتور و 3 مليار ماجستير 500 ألف بكالوريوس
ومازال السودان يتسول قوته من من هب ودب