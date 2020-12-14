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اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

2020/12/14
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دولار
الدولار

مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 14 ديسمبر 2020م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 250.00جنيه
الريال السعودي : 66.66جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 302.50 جنيه
الدرهم الإماراتي : 68.49جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 68.52 جنيه
الجنيه الإسترليني : 332.50جنيه
الجنيه المصري : 16.02جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

2020/12/14
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تعليق واحد

  1. كضاااااااااااابين …………
    قبل ربع ساعه انا حولت الريال السعودي ب 68 جنيه……
    من وين قاعدين تجيبوا اسعاركم دي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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