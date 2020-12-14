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حمدوك: سنحصل على 8 ملايين جرعة لقاح كورونا قريباً
قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، تعني عودتنا كبلدٍ مُحترمٍ يحتل مكانه بين الشعوب وأشار وفق صحيفة السوداني إلى أن ذلك تم بفضل الشعب السوداني وصراعه ضد الديكتاتورية منذ 30 يونيو 1989 حتى ثورة ديسمبر، وحيا جميع شهداء الثورة المجيدة. وكشف حمدوك عن أن السودان سيحصل على 8 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا قريباً، مُشيراً إلى أنه ساعٍ في رفع إضراب نُوّاب الأطباء.
الخرطوم ( كوش نيوز)
تعليق واحد
خلينا نحصل على الخبز الاول بعدين كورونا هينه …………….
قال 8 ملايين جرعه قال………..
الناس ماتت جوع ما ماتت من كورونا وانت ولاجايب خبر .!!!!!!!!!!!!!