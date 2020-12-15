الدعم السريع يهاجم وكالة الأناضول التركية ويتهمها بـ(التدليس والتزوير وتغبيش الحقائق)





اتهمت قوات الدعم السريع، وكالة الأناضول التركية بـ “التدليس والتزوير وتغبيش الحقائق”، وقالت إن الوكالة تعمدّت تشويه صورة قواتها بإيرادها خبراً من خطاب مزوّر ومدسوس، زعم إرسال القوات لـ(1200) عنصراً منها للقتال في ليبيا. وكان الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العميد ركن جمال جمعة آدم، كذّب في مؤتمر صحفي في الثالث من ديسمبر الحالي، فحوى الخطاب المزوّر.

“ومع ذلك، أصّرت الوكالة التركية للترويج له، بجانب وسائل إعلام ليبية”. وفقاً للبيان. وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها (الإثنين)، إنها تعمل ومنذ تأسيسها لسلامة البلاد وأمنها، وتضطلع بدور محوري في مكافحة الجريمة العابرة والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة وغيرها من مهددات الأمن والسلم الدوليّين، ورغماً عن ذلك، “تحاول بعض الدوائر الداخلية والخارجية، تشويه صورتها بالتلفيق والتزوير”.

وأشار البيان الذي حمل توقيع الناطـق الرسمي للقوات، جمال جمعة، إلى أنّ الجهات السودانية المختصة، تتبّعت مصدر الخطاب المفبرك الذي سوّقت له الوكالة التركية ووسائل إعلام ليبية، وتعرّفت على المصدر الذي نشر الخطاب لأول مرّة، واتخذت ضده الإجراءات القانونية بنيابة المعلوماتية.

وقالت بحسب صحيفة أول النهار، إنه شخص ليبي الجنسية مقيم في طرابلس وينشط في إحدى التنظيمات المسلحة المتصارعة في ليبيا، ودرج على استهداف قوات الدعم السريع وفبركة الأخبار عنها وتسويقها للنيل من صورة الدعم السريع. ونوّه البيان، إلى إدعاء العديد من مجموعات المرتزقة في ليبيا، تبعيتها إلى الدعم السريع، وبث فيديوهات لرتب قيادية مزوّرة، أبرزهم “محمد بخيت عجب الدور”، الذي انتحل رتبة لواء، بعد طرده من القوات المسلحة برتبة الرائد، ومحاكمته غيابياً في يونيو 2018.

وكانت الأمم المتحدة نفت في يناير الماضي، صحّة معلومات أوردتها وسائل إعلام ليبية بشأن وجود قوات عسكرية سودانية تقاتل في ليبيا، واتسق نفي الأمم المتحدة، مع تكذيب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الأخبار المتداولة بمشاركة السودان في الصراع الليبي.

الخرطوم: (كوش نيوز)