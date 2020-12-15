الجنيه السوداني يستعيد عافيته





شهد سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي لليوم الثاني على التوالي من قرار رفع السودان من قائمة الراعية للإرهاب انحسارا كبيرا في عمليات التداول.

وعزا متعاملون بالسوق ذلك إلي حالة عدم اليقين التي سيطرت علي كافة التجار في ظل توقعات بتوالي الجنيه ارتفاعه أمام العملات الأجنبية في الأيام المقبلة.

وسجل الجنيه تحسنا ملحوظا أمس بعد ساعات من القرار الأمريكي الذي يتوقع ان ينعكس إيجابا علي الاقتصاد السوداني.

وبحسب سماسرة السوق الموازي بلغ سعر الدولار في بداية معاملات الأحد مابين (239_ 260) وسط مخاوف من بعض التجار من خسائر كبيرة تنتظرهم حال أعلن القرار بصورة رسمية من قبل واشنطن.

صحيفة الصيحة