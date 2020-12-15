اقتصاد وأعمال

عاجل .. قرض أمريكي للسودان بقيمة مليار دولار

2020/12/15
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هبة 1

أعلنت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي، عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية للسودان قرضاً بقيمة مليار دولار، لمساعدة السودان في سداد متأخراته لدى البنك الدولي.

وقالت الوزيرة لـ”بلومبيرغ” نهار اليوم: “إدراج القرض سيتم في الأيام المقبلة، والخطوة من شأنها تهيئة وصول السودان إلى مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي”. وأضافت: “الخطوة ستسمح لنا بالحصول على مليار ونصف دولار من المساعدات التنموية السنوية عبر مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.

صحيفة السوداني

2020/12/15
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تعليق واحد

  1. هههه دا قولوه لي القحاتة والجداد التابع ليها امريكة لا تعطي قروض.

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