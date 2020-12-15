عاجل .. قرض أمريكي للسودان بقيمة مليار دولار





أعلنت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي، عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية للسودان قرضاً بقيمة مليار دولار، لمساعدة السودان في سداد متأخراته لدى البنك الدولي.

وقالت الوزيرة لـ”بلومبيرغ” نهار اليوم: “إدراج القرض سيتم في الأيام المقبلة، والخطوة من شأنها تهيئة وصول السودان إلى مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي”. وأضافت: “الخطوة ستسمح لنا بالحصول على مليار ونصف دولار من المساعدات التنموية السنوية عبر مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”.

صحيفة السوداني