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البشير يتسبب في فصل مصور من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
كشف مصدر موثوق من داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ان الأسماء التي تم فصلها من التلفزيون القومي بها شخصيات وصلت سن المعاش.
وأبرزهم قامو بتحويل الملفات الخاصة بهم للمعاشات قبل اسبوع من قرار اللجنة،
وأردف المصدر ان السبب في فصل المصور محمد عبد العزيز طنطاوي انة قام بالسلام على الرئيس المعزول عمر البشير خلال المحكمة السابقة.
المصدر :السودان الجديد
2 تعليقات
بالله شوف زي الكلام ده ؟ معقولة ؟ لو ده حقيقي المفروض البرهان وحمدوك اجيبوهم في الساحة الخضراء واذبحوهم شخخخخخخخ لانهم سلموا علي انتن اهل الارض اليهود والامريكان .. حتي السلام علي البشير عمل ليكم سهر جداد .. فعلا مصائب زمن ربنا افكنا منكم وفي ستين داهية
بالله عليكم ده سبب يفصلوا بيهو زول…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
معناها يالقحاطه استعدوا نهاية الفترة الانتقاليه كل العينتوهم ديل ح يكبوهم ليكم في الشارع ….
يبقى تتعبوا نفسكم ساااااااااي ….