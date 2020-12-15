البشير يتسبب في فصل مصور من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون





كشف مصدر موثوق من داخل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ان الأسماء التي تم فصلها من التلفزيون القومي بها شخصيات وصلت سن المعاش.

وأبرزهم قامو بتحويل الملفات الخاصة بهم للمعاشات قبل اسبوع من قرار اللجنة،

وأردف المصدر ان السبب في فصل المصور محمد عبد العزيز طنطاوي انة قام بالسلام على الرئيس المعزول عمر البشير خلال المحكمة السابقة.

المصدر :السودان الجديد