المالية ترحب بخطوة الخزانة الأمريكية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي





رحبت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ببيان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عن نية الحكومة الأمريكية لمساعدة السودان في إعفاء ديونه وتسوية المتأخرات للمؤسسات المالية الدولية.

وأشادت الوزارة في صفحتها الرسمية على الفيس بوك على وجه الخصوص ، بعزم الحكومة الأمريكية على تصفية متأخرات السودان للبنك الدولي والبالغة مليار دولار، والتي ستتيح للسودان الحصول على منح من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بحوالي 1.5 مليار دولار سنوياً لأول مرة منذ 27 عامًا.

واوضحت الوزارة انه سيكون للمجتمع الدولي دوراً اساسياً في مسيرة استقرار الاقتصاد السوداني خلال الفترة الانتقالية وخاصة بعد قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والذي تم اعلانه يوم 14 ديسمبر 2020، ويعتبر هذا اعترافًا بالتقدم الذي أحرزه السودان في إقامة الحوكمة الرشيدة ويفتح الطريق أمام المستثمرين الدوليين للمشاركة في نهضة السودان الاقتصادية.

وأكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التزامها بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة الانتقالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال معالجة التشوهات الهيكلية، وتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو ، وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين ، خاصة المجتمعات المهمشة والشباب والنساء.

سونا