اتحاد الفنانين يستنكر واقعة المطربة منى ماروكو





إستنكر إتحاد الفنانين على لسان نائب رئيس الاتحاد نجم الدين الفاضل واقعة المطربة منى ماروكو في الأسبوع المنصرم، ويذكر أن ماروكو كانت تغني في إحدى الحفلات وجاء إليها شاب ونثر على صدرها مبالغ طائلة من المال، وبعد ذلك قام بحملها بين ذراعيه وسط الحفل إلا أن الفنانة لم تمتعض ولم تستنكر ذلك التصرف وواصلت الغناء على ذراعي الشاب وهي تضحك وتبتسم.

وقال الفاضل إننا في اتحاد الفنانين ندين ونشجب ونستنكر بشدة ماحدث فهو لا يشبه الفن السوداني الراقي الأصيل ولا يشبه عاداتنا وموروثاتنا وتقاليدنا الكريمة وأبعد ما يكون عن تعاليم شرع ديننا الحنيف، وأضاف نائب رئيس الاتحاد قائلاً إننا لا نستطيع أن نحسم تلك الفوضى لأننا مُحجّمين من قبل الدولة التي جعلت كياننا مجرد اتحاد فقط، ومن المفترض أن نكون نقابة اتحاد الفنانين كما كنا قبل أكثر من نصف قرن، منذ أيام قيادة عميد الفن أحمد المصطفى لرئاسة نقابة الفنانين ، وقال بحسب صحيفة السوداني، سنسعى في الأيام القليلة القادمة جاهدين إلى إرجاع الاتحاد إلى نقابة حتى نتمكن من ضبط المشهد الفني بالبلاد ونسن اللوائح والنظم والقوانين المنظمة لمسيرة الفن السوداني مع كل الفنانين المنضوين تحت مظلة الاتحاد بعد طرح كل القضايا الشائكة والمعضلات التى تعيق وتشوه مسيرة الفن السوداني الأصيل .

الخرطوم: (كوش نيوز)