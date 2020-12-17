بسبب (24) ألف دولار .. قرار صادم جديد من (فيفا) تجاه المريخ





أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قراراً جديداً يقضي بحرمان المريخ من التسجيلات لثلاث فترات متتالية وذلك على خلفية فشله في الإيفاء بمستحقات اللاعب البرازيلي ماركوس. ووفقاً للتفاصيل التي تحصلت عليها مصادر فإن المريخ أجرى اتفاقاً سابقاً مع وكيل اللاعب البرازيلي ولكنه لم يتم الإيفاء بالمستحقات المالية المتفق عليها.

وقال وكيل اللاعبين اللبناني صلاح حداد في تصريحات بحسب صحيفة السوداني، أن العقوبة التي صدرت بحق المريخ طبيعية نتيجة عدم الإيفاء بمستحقات لاعبه البرازيلي ماركوس، وأشار إلى أنهم ظلوا في انتظار قيام المريخ بالسداد دون جدوى. وكشف حداد عن انقطاع التواصل بينه ورئيس المريخ سوداكال، وقال أنه فشل في الوصول إلى رئيس النادي أكثر من مرة رغماً عن الوعود التي قدمت لهم أكثر من مرة. يشار إلى أن المريخ اتفق على تسليم اللاعب البرازيلي مبلغ وقدره (24) ألف دولار ولكنه لم يفِ بالسداد في الوقت المحدد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الخرطوم (كوش نيوز)