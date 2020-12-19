(الصيحة) تكشف مُقترحات سعر الدولار الجمركي بموازنة 2021





كشفت متابعات صحيفة (الصيحة)، عن تقديم لجنة إعداد موازنة 2021م، ثلاثة مُقترحات بشأن سعر الدولار الجمركي بالموازنة، وأكد مقترحان تثبيت السعر عند (256) جنيهاً، والثالث في حدود (120) جنيهاً، فيما يعتمد أنصار مقترح (55) جنيهاً على رفعه تدريجياً.

وفي الأثناء، أثارت مُقترحات اللجنة تخوفات قطاعات المستوردين من خطورة الأرقام المقترحة.

وتحصّلت (الصيحة) على معلومات موثوقة بأنّ سعر الدولار الجمركي سيتم تعديله بأحد المُقترحات الثلاثة، حيث تتمسّك وزارة المالية برفع القيمة الجمركية لمقابلة تدني الإيرادات العامة ومُعالجة عجز الموازنة وتمكينها من الوفاء بمطلوبات الموازنة فيما يلي بنود الصّرف المُتزايدة.

وكشفت مصادر، عن ترحيب اتحاد أصحاب العمل بالزيادة، فيما ترفض قطاعات المستوردين الخطوة، لجهة أن رؤيتهم بشأن رفع سعر الدولار الجمركي بألا يتجاوز (15 – 20%) وتحريكه إلى (20) جنيهاً، أو رفعه إلى (30) جنيهاً في أقصى تقدير، وحذّروا من خطورة تمرير المُقترحات، لجهة أنها سترفع أسعار الجمارك بنسبة (300%) في أقل تقدير.

الخرطوم- جمعة عبد الله

الصيحة