جعفر خضر: على الاحزاب الداعمة للانتقالية تحديد موقفها من المكون العسكري





طالب القيادي بمبادرة القضارف للخلاص جعفر خضر أحزاب المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي والبعث الاشتركي التي أعلنت عن مناهضتها بصورة سلمية لأي حراك يدعو لاسقاط الحكومة الانتقالية طالب تلك الأحزاب ، أولا بتحديد موقفها من المكون العسكري ، وقطع بأن الصمت حيال ما يقوم به أو التماهي والانسجام معه يعني أن تلك الأحزاب تقف في خانة مضادة للثورة.

وشدد خضر في تصريح لـ(الجريدة) على ضرورة أن تحدد الأحزاب الداعمة للحكومة الانتقالية موقفها من المكون العسكري باعتبار أنه العدو الأول للثورة ، وأردف اذا كان لدى تلك الأحزاب تكتيك لا يهدف لاسقاط المكون المدني فعليها توضيح ذلك.

ورأى أن أي حزب يصمت على أعمال المكون العسكري يضع نفسه في خانة التآمر على الثورة ، وقلل خضر من المخاوف التي أثيرت حول تباين شعارات وأهداف الأجسام التي شاركت في المليونية أمس بين الاسقاط والاصلاح، ووصف الاختلاف بالطبيعي الا أنه استدرك قائلاً:” مفروض نكون متفقين رغم التباين أن المكون العسكري عدو للثورة وقاتل وأي تعالي عن هذه الحقيقة يترتب عليه تصنيف الأحزاب مع أوضد الثورة بصورة تلقائية”، واعتبر أن أي شخص يقترب من المكون العسكري يبتعد عن الثورة ويصبح ضد الشهداء واعتبر أن مساندة قضايا الشهداء بوصلة لتقييم قرب الشخص من الثورة ومساندته لها .

الخرطوم سعاد الخضر

صحيفة السوداني