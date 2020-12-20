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بسبب عبارة وردت في تقرير (سونا) تعتذر للحزب الشيوعى
اعتذرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، الأحد، عن عبارة وردت في تقرير اخباري لها يوم أمس السبت، ينسب لمتظاهرين المطالبة “باستبعاد الحزب الشيوعي من المشهد السياسي السوداني”. وعزت الوكالة وفق صحيفة حكايات الاعتذار، إلى أن نشر مثل هذه العبارة يخالف السياسة التحريرية “لسونا”، ولا ينسجم مع التزامها المهني بالدقة والتوازن والحياد والاستقلالية، وخارج عن وكالة السودان للأنباء تعتذر للحزب الشيوعي السياق الوطني الديموقراطي الذي يحتفي بالتعدد والتنوع والتباين ولا يسمح بالترويج لاستبعاد اي طرف من المشهد السياسي.
الخرطوم ( كوش نيوز)
تعليق واحد
والله مهزلة جديدة يا ام المنازل سونا الرشيد سعيد . بقت سونا وتلفزيون السودان حكرا علي الشيوعيين وبرضو ما كفاكم جابت أيها اعتزارات كمان استرضاء لمن لا يرضي مش كلنا شفنا حريقة العلم والمطالبة باستبعادهم عيانا بيان من الشعب …. سبحان الله عشنا وشفنا نفاق ودجل وكذب لكن اعتذارات عن نقل حقائق إعلامية ومشاهد رآها الجميع دي سابقة وسجلت باسمك يا سواء يااااااااااااا حليلك يا بلد