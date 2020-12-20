بسبب عبارة وردت في تقرير (سونا) تعتذر للحزب الشيوعى





اعتذرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، الأحد، عن عبارة وردت في تقرير اخباري لها يوم أمس السبت، ينسب لمتظاهرين المطالبة “باستبعاد الحزب الشيوعي من المشهد السياسي السوداني”. وعزت الوكالة وفق صحيفة حكايات الاعتذار، إلى أن نشر مثل هذه العبارة يخالف السياسة التحريرية “لسونا”، ولا ينسجم مع التزامها المهني بالدقة والتوازن والحياد والاستقلالية، وخارج عن وكالة السودان للأنباء تعتذر للحزب الشيوعي السياق الوطني الديموقراطي الذي يحتفي بالتعدد والتنوع والتباين ولا يسمح بالترويج لاستبعاد اي طرف من المشهد السياسي.

الخرطوم ( كوش نيوز)