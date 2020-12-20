في اجتماعه الثاني .. مجلس الشركاء يُشدد على ضرورة تكوين (التشريعي)





شدد مجلس شركاء الفترة الانتقالية على ضرورة مواصلة الجهود لتكوين المجلس التشريعي عبر التشاور الواسع ليشمل كافة المكونات الوطنية وتكوين كافة أجهزة الفترة الانتقالية، فيما أمن على انتشار القوات المسلحة في الحدود الشرقية لحماية البلاد.

وعقد مجلس الشركاء اليوم (الأحد) اجتماعه الثاني بالقصر الجمهوري، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، وقدم خلاله البرهان تنويراً حول كافة المستجدات على الحدود الشرقية للبلاد.

وقالت الناطق الرسمي باسم المجلس د. مريم الصادق المهدي في بيان صحفي إن المجلس حيا جهود القوات المسلحة وانتشارها لحماية السودان وأراضيه ومواطنيه وصون سيادة الوطن وعدم التفريط في شبر منه.

ونوهت إلى أن المجلس أمن على قيام الدبلوماسية السودانية بدورها في تعزيز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والتعاون مع الجارة إثيوبيا التي تربطها أواصر القربى والمصالح المشتركة مع السودان.

وأبانت أن أعضاء المجلس اثنوا على سلمية حراك يوم التاسع عشر من ديسمبر في كل فعالياته والرسائل الوطنية التي أوصلتها قوى الثورة ودور القوات النظامية في حماية وتأمين الثوار.

وأكدت أن المجلس شدد على ضرورة مواصلة الجهود لتكوين المجلس التشريعي عبر التشاور الواسع ليشمل كافة المكونات الوطنية وتكوين كافة أجهزة الفترة الانتقالية بما فيها مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء والولاة والمفوضيات القومية وآليات تنفيذ السلام، وأشارت إلى أن المجلس ناقش خلال الاجتماع قيام مؤتمر الشرق والإسراع في تمثيل أهل الشرق في مجلس الشركاء.

باج نيوز