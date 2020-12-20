سياسية

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو المدنيين والعسكريين في السودان للتعاون

2020/12/20
0
الاتحاد الافريقي

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يُساهم في نمو الاقتصاد السوداني و تطوير وتعزيز علاقات التعاون مع محيطه الاقليمي والدولي.

و دعا فكي خلال مخاطبته القمة الـ (٣٨) لمنظمة الإيقاد المكونات المدنية و العسكرية في السودان للعمل سوياً للإلتزام بتحقيق تطلعات الشعب السوداني ، وأشار إلى أن السودان يشهد تحولاً و نقلة نوعية بعد توقيع اتفاق السلام  بدولة جنوب السودان.

و دعا لضرورة مساعدة إثيوبيا في إعادة النازحين واللاجئين الإثيوبيين إلى مناطقهم وأماكنهم، و حثَّ الصومال وكينيا  على العمل سوياً لعودة العلاقات بينهما لطبيعتها ،  و أشار الى أن الآمال معقودة على القمة في أن تسهم في تعزيز الجهود لتجاوز الصعاب والتحديات التي تواجه القارة و أضاف في هذا الصدد: “القارة الأفريقية لن تكون إلا موحدة”.

المصدر: باج نيوز

2020/12/20
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *