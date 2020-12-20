رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو المدنيين والعسكريين في السودان للتعاون





قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يُساهم في نمو الاقتصاد السوداني و تطوير وتعزيز علاقات التعاون مع محيطه الاقليمي والدولي.

و دعا فكي خلال مخاطبته القمة الـ (٣٨) لمنظمة الإيقاد المكونات المدنية و العسكرية في السودان للعمل سوياً للإلتزام بتحقيق تطلعات الشعب السوداني ، وأشار إلى أن السودان يشهد تحولاً و نقلة نوعية بعد توقيع اتفاق السلام بدولة جنوب السودان.

و دعا لضرورة مساعدة إثيوبيا في إعادة النازحين واللاجئين الإثيوبيين إلى مناطقهم وأماكنهم، و حثَّ الصومال وكينيا على العمل سوياً لعودة العلاقات بينهما لطبيعتها ، و أشار الى أن الآمال معقودة على القمة في أن تسهم في تعزيز الجهود لتجاوز الصعاب والتحديات التي تواجه القارة و أضاف في هذا الصدد: “القارة الأفريقية لن تكون إلا موحدة”.

المصدر: باج نيوز