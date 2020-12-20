المالية تعتزم زيادة الدولار الجمركي إلى أكثر من 3 أضعاف بالموازنة الجديدة





أخطرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، اتحاد أصحاب العمل السوداني، اعتزامها زيادة تعرفة الدولار الجمركي.

ووفق مصادر بأصحاب العمل أن المالية قدمت مقترحاً أولياً في مشروع موازنة 2021 بزيادة الرسوم الجمركية من 18 جنيهاً إلى 55 جنيهاً في المرحلة الأولى.

وتعتزم الوزارة زيادة التعرفة الجمركية على السلع غير الأساسية، وتعمل لجنة إعداد مشروع موازنة العام 2021 ، بوزارة المالية، على وضع سياسات اقتصادية وصفتها مصادر بأنها قاسية على المواطن خاصة في ما يتعلق بتعويم متدرج لسعر الصرف، وزيادة التعرفة الجمركية تحت مبررات إعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية.

الخرطوم: النورس نيوز