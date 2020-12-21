سياسية
منظمة الدعوة الإسلامية تنتخب رئيسا جديداً لمجلس الأمناء وتقرر نقل نشاطها خارج السودان
انتخب مجلس أمناء منظمة الدعوة الاسلامية، القطري الشيخ عبد الرحمن آل محمود رئيساً للمجلس خلفاً للراحل عبد الرحمن سوار الذهب، و موسى المك كور من دولة جنوب السودان نائبا له، في الاجتماع الطارئ الذي انعقد يوم الأحد لمجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية.
وأبدى المجلس في بيان صحفي اطلعت عليه (كوش نيوز) أسفه البالغ لقرار حكومة السودان باغلاق المنظمة ومصادرة ممتلكاتها في السودان، واقحامها في قضايا سياسية داخلية لاعلاقة للمنظمة بها، مؤكدا مواصلة السير في الاجراءات القانونية لاسترداد المنظمة وممتلكاتها ومؤسساتها.
وقرر مجلس الأمناء نقل مقر المنظمة خارج السودان إلى حين تسوية الخلاف مع حكومة السودان، مفوضاً رئيس المجلس المضي قدما في تكملة التفاوض مع الدول التي رحبت باستضافة المنظمة بما في ذلك توقيع اتفاقية مقر مع هذه الدول.
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
والله انه لأمر مؤسف بحق وحقيقية ان تغلق منظمة كبيرة وهامة مثل منظمة الدعوة الاسلامية استجابة لاوهام ثلة اليسار والكارهين للاسلام في مخالفة صريحة وواضحة لرغبة الشعب الذي استضافها بكل أريحية وقدم لها الورع التقي النزيه الرئيس السابق سوار الذهب وأمثاله وخدمها الشعب وخدمته. .
وحين يقف التاريخ ليسجل الأخطاء فحتما سيقف عندها طويلا ويحسبها من الخطايا.
ولأن تخطئ وتراجع نفسك ي وجدي ولجنة التمكين أشرف لكم من الإستمرار في الخطأ والمكابرة .
نطلب ونناشد قرارا من الحكومة الجديدة بإعادة ممتلكات ومقر المنظمة ولو رفضت الحكومة يتم القرار من المجلس التشريعي المعين ولو رفض لا محالة سيتم إرجاع مقر المنظمة واسترداد ممتلكاتها بالقانون ولو احتاج الامر .ولا اظنه يحتاج يتم الرفع لمجلس تشريعي منتخب لأنه حتما سيعيدها للسودان بعد تقديم الإعتذار انابةعن شعب السودان المسلم المسالم.