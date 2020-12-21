منظمة الدعوة الإسلامية تنتخب رئيسا جديداً لمجلس الأمناء وتقرر نقل نشاطها خارج السودان





انتخب مجلس أمناء منظمة الدعوة الاسلامية، القطري الشيخ عبد الرحمن آل محمود رئيساً للمجلس خلفاً للراحل عبد الرحمن سوار الذهب، و موسى المك كور من دولة جنوب السودان نائبا له، في الاجتماع الطارئ الذي انعقد يوم الأحد لمجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية.

وأبدى المجلس في بيان صحفي اطلعت عليه (كوش نيوز) أسفه البالغ لقرار حكومة السودان باغلاق المنظمة ومصادرة ممتلكاتها في السودان، واقحامها في قضايا سياسية داخلية لاعلاقة للمنظمة بها، مؤكدا مواصلة السير في الاجراءات القانونية لاسترداد المنظمة وممتلكاتها ومؤسساتها.

وقرر مجلس الأمناء نقل مقر المنظمة خارج السودان إلى حين تسوية الخلاف مع حكومة السودان، مفوضاً رئيس المجلس المضي قدما في تكملة التفاوض مع الدول التي رحبت باستضافة المنظمة بما في ذلك توقيع اتفاقية مقر مع هذه الدول.

الخرطوم (كوش نيوز)