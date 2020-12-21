مستوردو السيراميك يحذرون من عواقب كارثية حال زيادة الدولار الجمركي





حذّر رئيس شعبة مستوردي السيراميك والأدوات الصحية بكري إلياس، من مضي الحكومة قدماً في قرار زيادة الدولار الجمركي.

ووصف إلياس في تصريحات صحفية اليوم “الأحد”، القرار بالكارثة لما له من تبعات سالبة على الاقتصاد القومي، وسيؤدي لتوقف الأسواق.

وكشف إلياس عن مقترحات مقدمة لزيادة الدولار الجمركي الى (265)، (120) و(55) جنيهاً بدلاً عن السعر الحالي (15) جنيهاً.

وقلل من قيمة تخفيض الرسوم الجمركية وقال “مهما تم من تخفيض فإن الزيادة ستكون كبيرة ومركبة وستنعكس سلباً على الصادر”.

وتوقع إلياس أن يسود الركود الأسواق حال تشدّدت الدولة وأصرّت على الزيادة، بجانب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، وأكد أن كافة القطاعات ستكون ضد الزيادة لما لها من آثار كارثية.

وطالب إلياس وزيرة المالية بدراسة القرار جيداً، والجلوس مع غرفة المستوردين لجهة أنها أكثر جهة معنية بالزيادة.

وأعلن أن (45%) من إيرادات الدولة من قطاع الاستيراد، وأوضح أن زيادة الإيرادات عبر رفع الدولار الجمركي ستدخل الاقتصاد السوداني في أزمة جديدة كما حدث في العام 2018م.

وطالب بدراسة القرار جيداً وعدم التسرُّع في اتخاذه تلافياً لسلبيات كثيرة يمكن للقرار إحداثها.

الخرطوم: باج نيوز