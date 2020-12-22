لأول مرة اختفاء صفوف البنزين في محطات الخرطوم التي إستمرت نحو عامين





شهدت محطات الوقود مساء الإثنين بالعاصمة السودانية الخرطوم إختفاء الصفوف الطويلة للتزود بالبنزين ولأول مرة من فترة طويلة، حيث إستمرت أزمة وقود طاحنة في السودان لأكثر من عامين.

وإلتقط المواطن مبارك بشير بحسب متابعة كوش نيوز الصورة المرفقة مع الخبر ونشرها بقروب إحترس أمامك كشة على فيسبوك وأكد سهولة الحصول على البنزين في زمن قياسي.

وقررت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يوم الإثنين، تغيير أسعار منتجي “البنزين والجازولين” بمحطات الوقود، حيث تم تغيير سعر لتر البنزين إلى (121) جنيهاً، بواقع (544.5) جنيه للجالون. بينما تم تغيير سعر لتر الجازولين إلى (112) جنيهاً، بواقع (504) جنيهات للجالون. حسبما أعلنت وزارة الطاقة والتعدين.

ورغم إعلان الحكومة السودانية بدء تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود، ليصبح سعر لتر الجازولين الخدمي 46 جنيها والبنزين 56 جنيها، فيما يبلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106جنيهات و120 جنيها للبنزين، إعتباراً من مساء يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 ، إلا أن ازمة الوقود لم تراوح مكانها.

وبحسب متابعات كوش نيوز تعاني مدن الولايات السودانية المختلفة أزمة حادة في البنزين والجازولين ووصل سعر جالون البنزين لأكثر من 2000 جنيه في السوق السوداء.

الخرطوم (كوش نيوز)