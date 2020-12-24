البشرى: توحيد سعر الوقود توجه للتحرير الكلي





أكد وزير الدولة السابق بالنفط مهندس سعد البشرى أن قرار توحيد أسعار الوقود الذي أصدرته وزارة المالية يؤكد اتجاه الحكومة للتحرير الكلي للوقود وإلغاء المدعوم .

وقال لـ(السوداني)إن وزارة المالية لا تملك الموارد الكافية لتوفير الوقود المستورد لسد فجوة الاستهلاك المحلي طيلة فترة إغلاق المصفاة الرئيسة بالخرطوم للصيانة ما اضطرها لاتخاذ قرار التحرير الكامل لتوفير مبالغ كافية للموردين من عائد إلغاء الدعم لشراء النقد الأجنبي من الأسواق الموازية للإستيراد وتوفير تكلفة السفن التي يتم نقل الوقود عبرها للبلاد .

وقال إن المصفاة الرئيسة كانت توفر الوقود المدعوم للقطاعات الإنتاجية الحيوية وكنا نقوم في السابق قبل الصيانة باستيراد كميات كافية لسد الفجوة أما الآن فلا مفر أمام الحكومة في ظل الندرة وإغلاق المصفاة سوى التحرير الكامل ورفع يدها عن الدعم .

الخرطوم: هالة

صحيفة السوداني