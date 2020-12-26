تفاصيل جديدة عن زيارة “منوشن” وتحركات رسمية بشأن التحويلات البنكية





توقعت مصادر مطلعة أن يصل وفد مقدمة وزير الخزانة الأمريكي استيفن منوشن الخرطوم في التاسع والعشرين من ديسمبر الحالي. ووفقاً للمعلومات فإن الوفد سيشرع مع الحكومة التنفيذية في الترتيب لزياردة منوشن والتي ستكون في الأسبوع الأول من يناير المقبل ضمن جولة يعتزم القيام بها قبيل انتهاء مهمته. ووصفت المصادر زيارة وزير الخزانة الأمريكي بأنها تمثل نقطة فارقة في علاقات الخرطوم وواشنطن بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ويرجح أن تعد الحكومة للزيارة إعداداً جيداً حتى تخرج بالصورة المطلوبة وتحقق أهدافها. وفي الأثناء علمت المصادر أنه بدأت تحركات رسمية بشأن إجراء المعالجات اللازمة للتحويلات البنكية المالية وكيفية إدماج البنوك السودانية مع البنوك العالمية وذلك حتى تتمكن من استقبال المعونات والمساعدات التي سيستقبلها السودان.

وأكدت المعلومات بحسب صحيفة الصيحة، أن تحركات أيضاً تمضي بصورة جيدة لوضع قاعدة بيانات للمشروعات الاستثمارية بالسودان، مع الأخذ في الاعتبار المشروعات ذات الأولوية القصوى. وكشفت المصادر أن شركات أمريكية كبرى وأخرى أوروبية وغيرها ترغب في الاستثمار بالسودان بعد أن زالت عنه القيود الدولية، ونوهت إلى أن إجراء الإصلاحات اللازمة الخاصة بالاستثمار في السودان يُعد مهماً من قبل الجهات المعنية بالحكومة الانتقالية، وذلك لبث الإطمئنان لدى الشركات الراغبة في الاستثمار بالسودان في شتى المجالات.

الخرطوم (كوش نيوز)