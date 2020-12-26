بعد تخريب أبراج الكهرباء.. برمجة القطوعات لحين اكتمال الصيانة “الاثنين”





أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، أنه بدأ اليوم العمل في إصلاح أبراج كهرباء الضغط العالي (220) كيلو فولت التي كانت قد تعرضت للنهب والتخريب بسحب أجزائها وآل بعضها للسقوط التام.

وأوضح إعلام وزارة الطاقة في تعميم صحفي اليوم “السبت”، أنه تجري عمليات الإصلاح عبر فريق فني كامل من العمالة الفنية الوطنية التابعة لشركة نقل الكهرباء وذلك بالقرب من محطة نقل الجموعية بأم درمان.

ونوهت إلى العمل الآن على إعادة إصلاح البرج رقم (9) ويليه إصلاح بقية الأبراج، ويتوقع الانتهاء من كافة الأعمال صباح بعد غدٍ الاثنين.

وكان قطاع الكهرباء أعلن “الخميس” عن بداية صيانة هذه الأبراج اليوم السبت، وأوضح أن ذلك سيتسبب في انخفاض الوارد من كهرباء محطة مروي بواقع (600) ميقاوات، وتجري جدولة القطوعات لتغطية العجز الناجم عن هذه الأعمال التخريبية، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مساء “الخميس” الماضي استعداداً للصيانة.

باج نيوز