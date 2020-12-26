بعد تخريب أبراج الكهرباء.. برمجة القطوعات لحين اكتمال الصيانة “الاثنين”
أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، أنه بدأ اليوم العمل في إصلاح أبراج كهرباء الضغط العالي (220) كيلو فولت التي كانت قد تعرضت للنهب والتخريب بسحب أجزائها وآل بعضها للسقوط التام.
وأوضح إعلام وزارة الطاقة في تعميم صحفي اليوم “السبت”، أنه تجري عمليات الإصلاح عبر فريق فني كامل من العمالة الفنية الوطنية التابعة لشركة نقل الكهرباء وذلك بالقرب من محطة نقل الجموعية بأم درمان.
ونوهت إلى العمل الآن على إعادة إصلاح البرج رقم (9) ويليه إصلاح بقية الأبراج، ويتوقع الانتهاء من كافة الأعمال صباح بعد غدٍ الاثنين.
وكان قطاع الكهرباء أعلن “الخميس” عن بداية صيانة هذه الأبراج اليوم السبت، وأوضح أن ذلك سيتسبب في انخفاض الوارد من كهرباء محطة مروي بواقع (600) ميقاوات، وتجري جدولة القطوعات لتغطية العجز الناجم عن هذه الأعمال التخريبية، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مساء “الخميس” الماضي استعداداً للصيانة.
باج نيوز
تعليق واحد
و الله كان في قانون رادع كالاعدام لما حصل ذلك لكن خلاص كل الشعب لصبح عنده النهابين من حملة السلاح و المعارضة و مليشيات حوب الامة و الاتحادى الاجرامية مقياس يقيس عليها جرمه و يقول ليك حملة السلاح بقتلو في الناس و في النهاية الواحد بدخل القصر و الوزارات معناها نافي عقاب رادع للمجرمين و الله انا شخصيا بقول صغار الحراميه و النشالين عندهم حق و بطالب ما يسالوهم خالص بس اذا قبضو الواحد منهم متلبس يشيلو منو المسروقات و يفكوهو طول.
غالبية رجال الاعمال مجرمين و كذلك قادة الاحزاب و التجار بصراحه اما قانون يطبق على الجميع و اما تاني ما عاوزين نسمع فلان نشل و فلان خطف تلفون و الغيلان قاعده تحت الكندشة و افراد عصاباتها تسرق و تهرب في الذهب و العملة و تضارب بالدولار و بقوت لشعب.