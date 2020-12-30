القراي .. مرافعة مطولة عن المناهج





عقد مدير المركز القومي للمناهج د. عمر القراي مؤتمراً صحفياً مطولاً بوكالة السودان للأنباء تناول فيه بالتفاصيل الجدل الكثيف المثار بشأن تغيير المناهج وفيما يلي رصد كامل لما جاء في المؤتمر:

قال القراي إنه كان حريصاً على التصحيح لكل ابناء الشعب والآباء والأمهات ومن ينتظرون فتح المدارس ولحرصه على تعليم ابنائهم تعليماً جيدا.

يرى القراي أن هناك هناك حملة جائرة غير نزيهة وغير شريفة الخصومة، بدأت في الأيام الاخيرة في وسائل الاعلام واثارت قضايا وشوهت بها، والتقطها بعض الناس وذهب بها أئمة في مساجد بالثورة والصالحة والخرطوم، وهتفوا بعد حديث الائمة بهتافات وتكفير.

السبب الرئيسي كتاب التاريخ

أوضح القراي أن السبب الرئيسي في الحملة هو كتاب تاريخ الصف السادس، بسبب وجود عدة صور، وفيه باب يتحدث عن النهضة الادبية والعلمية في اوربا في عصر النهضة وضرب نماذج وعندما أتى للنهضة الفنية تحدث عن فنانيين وقد تم عرض نماذج من لوحاتهم وجاءت (لوحة الموناليزا لليناردو دافنشي ولوحة ثانية اسمها لوحة الكاتب ولوحة ثالثة اسمها خلق آدم لمايكل انجلو).

وأكد عدم وجود أي كتابة في كتاب التاريخ عن شرح هذه اللوحة، ولا يوجد أي اسم لله أو لآدم، لافتاً إلى أن هناك من كتبوا تأويلا للصورة وذكروا أن الذي في الصورة هو آدم وهناك اناس ذهبوا واحضروا الصورة الأصلية من الانترنت، و التي هي موجودة في سقف كنيسة في الفاتيكان ويقال أن مايكل انجلو رسمها في (5) سنوات، وحضروا الصورة من الانترنت وتم توزيعها للناس على أساس أنها الصورة التي في الكتاب والصورة التي من الانترنت مأخوذه من الصورة الأصلية التي يظهر فيها الشخص (جسمه كله ظاهر) ولكن في الكتاب لأننا نعرف انه كتاب تعليمي قطعنا الصورة من النصف، ولم نأت بصورة خليعة مثلما كتب في مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالما أننا لم نكتب في الكتاب أن هذه الصورة لله سبحانه وتعالى لا يجب تحميلنا مسؤولية ما فكروا هم فيه.

كان عليهم القول بما اعتقده انا بشرف الخصومة، كأن يقولوا في الكتاب وردت صورة لمايكل أنجلو ونحن نعتقد أنها خاطئة ولا يقولوا إن ناس المناهج كتبوا وأوردوا الله في صورة إنسان.

حملات المنابر والمساجد والتكفير

تساءل القراي بعد أن قامت المساجد والمنابر بالتكفير، هل هذه الصورة تظهر أول مرة بالكتب في السودان ؟، وأجاب بأنها ليست أول مرة، بل الحقيقة توجد عدة كتب لتدريس الفنون في المدارس ظهرت فيها هذه الصورة منها الكتاب في عهد النهضة، وكتاب ثان اسمه “كتاب الفنون ما بين الحضارات القديمة والحديثة وأيضاً فيه الصورة ذاتها في صفحتي 315 و316.

وكشف القراي عن اتصاله بالدكتور الذي يدرس هذه المادة وسأله:” عندما تدرس هذه المادة وتعيد الطلاب لهذا المرجع الذي فيه الصورة هل حدث أن اعترض عليه احد الطلاب او أهلهم وقال له هذه صورة خلق آدم وصورة الله ؟ رد عليه “بداً لم يحصل”. وتابع القراي “قلت له طيب منذ متى تدرس هذه المادة ؟! قال لي منذ عام 2012، وسألته ومتى كانت آخر مرة قمت بتدريسها ؟! فرد عليه ” السميستر الماضي في 2020 في الجامعة الإسلامية”.

يواصل القراي أن تدريس المادة في الجامعة الإسلامية المعنية بمعاني الإسلام وبها فقهاء الدين لم يحدث أن اعترضوا على الاستاذ في أنه يدرس طلاب وطالبات الجامعة هذه الصورة.

وأضاف القراي “حتى الدكتور قال لي أطلب منهم احضار هذه الصورة بحجم مكبر من الانترنت لانني اطرح عليهم حولها أسئلة فنية غير متعلقة بالتاريخ بقدر ما انها متعلقة بالفن”. وقال القراي “فلماذا لم نسمع في ذلك الوقت من يقول أن هنالك صورة تدرس في الجامعة الإسلامية تصور الله ونحن علينا الحديث عن الجامعة الإسلامية ومهاجمتها في المساجد ! لماذا لم يحدث ذلك ؟!”

الطيب مصطفى والتشويش

يشير القراي إلى أن من الذين تعرضوا لهذا الموضوع بتشويش كبير الطيب مصطفى (كاتب بالانتباهة) وقال ” أنا طبعاً لا اود الرد على الطيب مصطفى وهو شتمني في مقاله وكفرني، ولكن طبعاً كل إنسان ينفق مما عنده، ولكن يهمني شيء واحد في مقاله وهو قوله:” أقول هذا وبين يدي صورة لرجل عار تماماً كما ولدته أمه، تظهر اعضاؤه التناسلية عياناً بياناً وهذه الصورة ليست في كتاب تسلل إلينا من خارج البلاد تهريباً او تخفياً إنما صورة من كتاب دراسي قرر المدعو القراي أن يجعله مقرراً لاطفالنا في التاريخ للصف السادس أساس “.

ويضيف القراي أن الطيب مصطفى يقول أنه يكتب هذا الكلام وبين يديه ذلك فإذا كان هذا كذباً فالنبي صلى الله عليه وسلم قال “المؤمن لا يكذب”.

ويمضي القراي إلى أن هناك صحفية تسمى جهينة، قالت إنهم ذهبوا للجنة التاريخ واكدت لهم أنها التاريخ ولكن هذه الصورة لم توردها، وكأنهم أرادوا القول إن لجنة التاريخ لم تأت بها وان من أتى بهذه الصورة هو القراي.

وعندما ورد حديثهم هذا على (الواتساب)، قال القراي إنه كتب خطاباً لاثنين من المصممين الذين صمموا الكتاب وهما د. الرفاعي عبد الله ود. مجدي محجوب وطلبت منهما الاجابة على هذه الاسئلة: عندما استلمتم النسخة الاولى من لجنة التاريخ التي أرسلها د. محمد صالح أحمد – يعمل بالمركز القومي للمناهج وكان نائباً للمدير ورئيس لجنة التاريخ- هل كانت صورة خلق آدم موجودة أم لا ؟! وإذا لم تكن موجودة فمن الذي أضافها لاحقاً ؟!

ويواصل القراي أنه وجه السؤال الثاني عندما جاء د. محمد صالح إليكم في مبنى مطبعة العملة بعد الفراغ من تصميم الكتاب ليراجع النسخة النهائية هل كانت صورة خلق آدم موجودة بها ؟ وإذا كانت الإجابة نعم هل علق د. محمد صالح على صورة خلق آدم أو وجهكم بحذفها ؟! السؤال الثالث: يقول رئيس لجنة التاريخ د. محمد صالح إنه سلم الكتاب ولكن ليس به صورة خلق آدم فما ردكم على ذلك ؟!

ويستطرد القراي أن رد المصصمين الاثنين على الأسئلة بالآتي: د. الرفاعي يجيب: استلمت نسخة الكتاب من د. مجدي فتح الرحمن حينما كان هو مسؤولاً عن استلام النسخ المرسلة من اللجنة المعنية وذلك عن طريق الايميل والفلاش واستملت نسخة كتاب التاريخ منه بتاريخ 8/7/2020، أما بخصوص صورة خلق آدم بعد اطلاعي على نسخة الكتاب في صيغته الاولى (ويرد) وقبل تصميمه صورة خلق آدم موجودة ومدرجة تبع النص في ملف الكتاب بكامل محتواه.

الإجابة على السؤال الثاني: حضر إلينا د. محمد صالح بتاريخ 6/9/2020 في وجود د. مجدي محجوب باعتبارنا مسؤولين عن متابعة الكتاب وذلك بمكتب شركة مطابع العملة وقد قام باستعراض كتاب الصف السادس بعد التصميم وصورة خلق آدم نعم كانت موجودة في الكتاب ولكنه فقط علق على صورة الكنداكة أماني ليناس وقال إنها محسنة على حد قوله وأمرنا باستبدال صورة اماني ليناس من صفحة (6) وقد سلم لنا ذلك في فلاش كان معه وايضاً اشار لتغيير صورة المعبد في الكرنك بصورة اخرى وذلك لافضليتها ورسم الكنداكة عليها على حد قوله.

الإجابة على السؤال الثالث: أن النسخة التي استلمناها بتاريخ 8/7/2020 موجودة عندنا بصورة (الويرد) ومرسل لكم منا صورة معها كما استلمناها قبل التصميم النهائي ونسخة بصيغة البي دي أف ونسخة ورقية حتى نضمن سلامتها كما هي.

وقال القراي “اذاً لجنة التاريخ هي التي اتت بصورة خلق آدم ولم آتي بها أنا (القراي) وانا لم اضف اي صورة للكتاب”.

ويشير القراي إلى أنه سيحقق مع د.محمد صالح لانه قدم معلومات غير صحيحة، وقال “طبعاً لجنة التاريخ تضم د. محمد صالح واساتذة من خارج المركز القومي للمناهج، الاساتذة الذين من خارج المركز لا نستطيع أن نعمل معهم شيئا ولكن د. محمد صالح لازم نحقق معه في هذا الكلام لانه قدم معلومة غير صحيحة”.

الرد على مجمع الفقه الإسلامي:

يقول القراي: هناك حديث ملأ الاسافير من مجمع الفقه الإسلامي التابع لوزارة الشؤون الدينية، والمجمع عندما رأى الناس يكتبون أن هناك صورة لله بهيئة انسان وبعض الناس كتبوا وبعضهم هاجموا، مجمع الفقه قال نحن طلبنا قبل ذلك من وزارة التربية والتعليم عندما اطلعنا على كتاب التربية الإسلامية وقلنا لهم هذا الكتاب لا يصلح وكتبنا الاخطاء التي وردت فيه ولكن الوزارة لم تعمل تصحيحا إلا بنسبة 30% فقط.

وتابع “نحن طبعاً رددنا عليهم في خطابهم هذا بمكاتبة رسمية بين وزارتين ولكن طالما انهم طلعوا بها في الإعلام سنطلعكم على الملاحظات التي ابدوها ونوضح لماذا نحن لم نأخذ بها، وماهي الملاحظات التي قالوها واخذنا بها”.

يقول القراي إن من الملاحظات التي وردت من مجمع الفقه حول كتاب التربية الإسلامية واخذوا بها ذكروا أن هناك حديثا في الكتاب (الجنة تحت أقدام الأمهات) قالوا إن هذا الحديث سنده ضعيف ولا تتركوه في كتاب الدين، ونحن رجعنا للبحث عن الحديث ووجدنا أن الازهر الشريف أصدر بيانا يعتبر فيه أن هذا الحديث صحيح، رغم أن به فعلاً ضعف في سنده. وحجة ناس الازهر أن هناك حديثا ثانيا ورد بنفس المعنى يفترض أن يقوى معنى هذا الحديث وهو أن رجلاً استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب للجهاد وسأله النبي “هل لك أم قال نعم قال الزم أمك فإن الجنة تحت رجليها” وناس الازهر قالوا إن هذا يدعم حديث (الجنة تحت أقدام الأمهات) ورغم ذلك نحن حذفنا حديث (الجنة تحت أقدام الأمهات) وأثبتنا في الكتاب حديث (الجنة تحت رجليها) لاننا نريد أن نوصل لطلاب الصف الأول ابتدائي معنى احترامهم وحبهم وتعلقهم بأمهاتهم.

ويشير القراي إلى أن الملاحظة الثانية لهم، كانت في حديث (النظافة من الإيمان) ناس مجمع الفقه قالوا هذا ليس حديثا، هذا (كلام ساي)، ولكن في حديث يشببه وهو (الطهور شطر الإيمان) ويعطي ذات المعنى وفعلاً نحن حذفنا حديث (النظافة من الإيمان) ووضعنا الحديث الذي قالوه وهو (الطهور شطر الإيمان).

ملاحظات لمجمع الفقه لم يأخذ بها مركز المناهج:

يقول القراي إن المركز القومي للمناهج لم يأخذ بملاحظات وردت من مجمع الفقه منها على سبيل المثال أن كل الاحاديث الواردة في كتاب التربية الإسلامية تتناول موضوعاً واحداً هو موضوع مكارم الاخلاق وهذا غير مقبول لانه ليس كتاب اخلاق وانما كتاب دين.

يضيف القراي:” لكن في الدين النبي صل الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وطفل لأول مرة يقرأ عن الإسلام يفترض أول مرة يتم حديثه عن الأخلاق لكن ما تأتي لطفل لاول مرة يقرأ الإسلام حديث عن كيف يقسم مال الزكاة”. هذا حديثهم ونحن رفضناه”.

ويضيف القراي أن الكتاب الاول قبل تغييره قال المجمع في ملاحظاته إن الكتاب لا يصلح لان غلاف الكتاب فيه صورة للشمس تشرق من المغرب.يضيف القراي:” أنا أريد أن اعرف الشخص الذي قال هذا الكلام لأعرف منه كيف عرف أن الشمس في غلاف الكتاب تشرق من المغرب ؟فمثل هذا القول نحن لا نأخذ به”.

وأضاف القراي أن المجمع قال ايضاً إن الكتاب لايصلح لان مكتوب في اسفله بالانجليزية وزارة التربية وهو كتاب دين وتابع ” اها زي الرأي ده نحن لن نأخذ به”.وممكن كتاب الدين نكتب فيه بالانجليزي وممكن نترجم المصحف ذاته”.

الملاحظة الثالثة التي قالوهاـ بحسب القراي – أن الكتاب يحاول أن يشرح للطلاب أشياء يفهموها وليس مطلوباً من الطالب في هذه السن الفهم وإنما المطلوب منه الحفظ.يقول القراي:” لا نحن كتربويين نفتكر أن هذا كلام غلط ونفتكر أن الطالب يفهم في سنينه الاولى وهذه مرحلة الفهم الحقيقية ولذلك مثل هذا الرأي لا نأخذ به “.

رابعاً: قالوا إن هذا الكتاب ورد فيه اسم النبي ولكن دون تعظيم وتقديس يقول القراي:” نحن كتبنا محمد صلى الله عليه وسلم تاني نكتب شنو؟”

خامساً: قالوا السور المقررة على الطلاب حفظ وهي حوالى 7 سور صغيرة قالوا بسيطة يجب أن تضاف لها سور كثيرة.

يقول القراي ” نحن في الحقيقة وجدنا في كتاب السنة الاولى في المقرر القديم 30 سورة حفظ ونحن انقصناها لـ(7) سور وتركنا بعد ذلك (7) سور للتلاوة ولكن لم نترك في كتاب 30 سورة حفظ ولا حتى لطلاب السنة الرابعة”.

الملاحظة السادسة لمجمع الفقه قالت إن الكتاب يورد حديث الرسول ويفترض أن يورد راوي الحديث ومخرج الحديث، وقال “صحيح في كتاب الصف الخامس كتبنا راوي الحديث لكن في كتاب السنة الاولى لم نكتبه”.

الملاحظة السابعة قالت أن المقرر فيه الوضوء والطهارة وقالوا يجب أن يكون في المقرر الصلاة أيضاَ وشرح الصلاة يقول القراي:” الطالب في السنة الاولى عمره 6 سنوات ليس عليه صلاة ولكن اوردناها في كتاب السنة الثانية.

يؤكد القراي أن الجهة الوحيدة المخولة بإجازة المناهج هي المركز القومي للمناهج وليس وزارة الشؤون الدينية ولا النموذج الذي أرسل إلينا يدل على أن لديهم الكفاءة التي يمكن أن يحكموا بها على المنهج.

أسباب نقل اساتذة من المركز

قال القراي إن رئيس قسم اللغة الانجليزية بمركز المناهج د. حمدان أبوعنجة ومعه بعض الاساتذة في شعبة اللغة العربية وأستاذ من شعبة التربية الإسلامية، تم نقلهم من المركز القومي للمناهج الى ولاية الخرطوم ليعودوا الى المدارس بحسبانهم في الأصل مدرسين عملوا بالمركز واخذوا فترة تتراوح مابين 7 الى 10 سنوات.

وقال القراي إن د. حمدان والذين معه اشتكوا من أن نقلهم تم بصورة تعسفية ورفعوا خطابا لرئيس الوزراء بواسطة محام وماضين في اجراءات قانونية حتى المحكمة العليا.

وأضاف القراي أن المجموعة التي مع حمدان لم تخرج لتكتب في الميديا لكن حمدان فعل ذلك وقال إن القراي نقله من مركز المناهج لادارة التعليم بالخرطوم لانه إسلامي وأن النقل مخالف لقوانين الخدمة المدنية وطردنا من منازل المركز القومي.

يقول القراي: لكن في الحقيقة أنا طالبت بنقلهم ونقلهم الوزير ولكن لم أطالبهم بتسليم البيوت فوراً وكتبوا طلب قالوا فيه انهم سينتقلون ولكن لن يستطيعوا تسليم البيوت إلا بعد أن ينتهي ابناؤهم من امتحانات الشهادة بعد عدد من الشهور وتركناهم الى بعد الامتحانات وفيهم من لم يخلِ المنازل وحمدان من آخر الذين اخلوا المنزل.

وبحسب القراي فإن د.حمدان قال إن د. القراي ابعد كل الإسلاميين. وتابع القراي “أنا في الحقيقة لم انقل سوى هؤلاء الناس واتصلت بي لجان المقاومة في الدويم وذهبت إليهم واخبروني باسماء اشخاص موجودين بالمركز وقالوا انهم مؤتمر وطني وكانوا قيادات في المدينة ونحن كلجان مقاومة نريد منك إبعادهم وقلت لهم أنا لست لجنة التفكيك وما (بشيلهم ساي).

صحيفة السوداني