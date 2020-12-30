القراي: لوحة (خلق آدم) بمقرر الصف السادس موجودة بمقرر جامعي





سخِر المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، مما سماها الحملة الجائرة وغير النزيهة وشريفة الخصومة، من فلول النظام البائد في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وبالتكفير عبر أئمة المساجد. في الوقت ذاته، صوب المدير عمر القراي في مؤتمر صحفي أمس، انتقادات شديدة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، بسبب الهوس الديني لبعض الأئمة الذين يحرضون على القتل وإشاعة الفوضى ضده، بترديدهم لهتافات عقب صلاة الجمعة تقول:«لا إله إلا الله، القراي عدو الله».

وذكر أن الصورة أو اللوحة المتعلقة بخلق آدم بمقرر الصف السادس، موجودة في كتب كثيرة من ضمنها كتاب الفنون ما بين الحضارات القديمة والحديثة، ويدرس في جامعة أم درمان الإسلامية منذ 2012 وحتى الآن.

وجزم القراي، بأن رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالمركز د. حمدان أبو عنجة، تم نقله للخرطوم لعدم كفاءته «المهنية والأخلاقية» وليس لأنه إسلامي.

السودان الجديد