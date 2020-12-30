تمرد طلاب الدفعة “70” ثانويين من كلية الشرطة والقانون بجامعة الرباط الوطني

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2 تعليقات
المفروض كلهم يفصلو لان العسكرية مالعب العسكرية التزام بالأوامر
ماذا يعني تمرد هل استعملوا السلاح ؟ هو إضراب ام تمرد ؟ ما تخمونا ساي خبركم فطير بلا طعم أو لون أو رائحة إثارة فقط