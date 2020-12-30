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تمرد طلاب الدفعة “70” ثانويين من كلية الشرطة والقانون بجامعة الرباط الوطني

2020/12/30
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الشرطة السودانية
شعار الشرطة السودانية

أفادت مصادر صحفية عن تمرد طلاب الدفعة “70” ثانويين من كلية الشرطة والقانون بجامعة الرباط الوطني ومناداتهم بمطالب أكاديمية

السودان الجديد

2020/12/30
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‫2 تعليقات

  1. المفروض كلهم يفصلو لان العسكرية مالعب العسكرية التزام بالأوامر

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  2. ماذا يعني تمرد هل استعملوا السلاح ؟ هو إضراب ام تمرد ؟ ما تخمونا ساي خبركم فطير بلا طعم أو لون أو رائحة إثارة فقط

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