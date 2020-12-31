السندريلا تحتفل مع جمهورها بليلة رأس السنة بطريقة مُختلفة





قررت الفنانة نانسي عجاج الشهيرة بـ(السندريلا)، الاحتفال مع جمهورها بمناسبة ليلة رأس السنة بطريقة مختلفة.

حيث قررت السندريلا، لقاء جمهورها ليلة رأس السنة خلال حفل مباشر على قناتها في اليوتيوب.

وكتبت عجاج علي صفحتها بالفيسبوك: (عشان صحتنا وصحتك، قرّرنا نحتفل معاكم بليلة رأس السنة بطريقة مختلفة).

مضيفة: (خليك في البيت، احنا حنجيك في البيت؛ في بث مباشر).

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

صحيفة السوداني