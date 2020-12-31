السفير الإثيوبي: إثيوبيا رفضت إتفاقية 1902م للحدود





أكد السفير الإثيوبي لدى السودان ابيلتال آميرو على عمق وأزلية العلاقات السودانية الإثيوبية. ودعا إلى ضبط النفس وإعتماد النظرة الإسترايجية فى حل القضايا العالقة والإستفادة من المشاريع التى تربط بين البلدين كالمد الكهربائي والموارد البترولية وغيرها.

وقال ابيلتال بحسب صحيفة المواكب، خلال الندوة التى عقدها مركز دراسات وأبحاث القرن الإفريقي بعنوان “العلاقات السودانية الإثيوبية في ضوء المتغيرات الراهنة”، قال إن قضية الحدود يتم حلها عبر التفاوض فقط، وإن إثيويبا قد رفضت ترسيم الحدود التى حددها المستعمر البريطاني في 1902م بينما وافقت على إتفاقية 1972م الموقع مع السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)