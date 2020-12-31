إحباط محاولة تهريب (7)كيلو ذهب بواسطة شركة بدر للطيران خلال رحلة متوجهة إلى القاهرة





أحبطت شركة بدر للطيران محاولة تهريب”7″ كيلو ذهب متّجهة إلى القاهرة، بعد ضبطها، الأربعاء، “3” سبائك ذهب مع أحد الركاب وقالت الشركة في تعميمٍ صحفي، الخميس، إنّ الضبطية تمّت بواسطة ضابط أمن الشركة محمد مجذوب في الرحلة المتّجهة للقاهرة

وأوضحت أنّه تمّ تسليم الراكب لسلطات المطار بعد إنزاله من الرحلة المتوجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة وفي ذات السياق، قال مدير مطار الخرطوم سعد أحمد، إنّ شركة بدر للطيران شركاء الصناعة في شركة مطار الخرطوم وشركاء نجاح وأصحاب مواقف مشرفة

المصدر : باج نيوز