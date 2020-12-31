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ساحة الحرية تعتذر عن إقامة الاحتفالات بذكرى الاستقلال
أعلنت إدارة ساحة الحرية، الأربعاء، عن عدم قيام الاحتفالات السنوية بمناسبة ذكرى الاستقلال لهذا العام، نسبة للظروف الصحية وتوجيهات وزارة الصحة لمجابهة جائحة كورونا الموجة الثانية .
وبعث الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي ومدير عام ساحة الحرية محمد آدم عربي والعاملون بالساحة التهانئ الشعب للسوداني بهذه المناسبة المجيدة.
وقالت الإدارة إن الساحة ستعاود العمل لإستقبال الجهمور وفقاً للإشتراطات الصحية إعتباراً من 2 يناير 2021م.
صحيفة حكايات
تعليق واحد
ساحة الحرية ي كلاب حتى الاسم جرابيع البعث مستلفنه من العراق ي ود عربي دى إنجازاته البشير و الكيزان اسمها الساحة الخضراء خدورررررررررى
ي اصحاب امتحانات الشهادة السودانية المكشوفة.
و دخول الجامعات بالتذكية و ليست بمعدل النجاح بل بموافقة خمسة عضاء من الحزب فقط على ان يختار لك الحزب مجال الدراسة و الكلية.