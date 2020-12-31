ساحة الحرية تعتذر عن إقامة الاحتفالات بذكرى الاستقلال





أعلنت إدارة ساحة الحرية، الأربعاء، عن عدم قيام الاحتفالات السنوية بمناسبة ذكرى الاستقلال لهذا العام، نسبة للظروف الصحية وتوجيهات وزارة الصحة لمجابهة جائحة كورونا الموجة الثانية .

وبعث الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي ومدير عام ساحة الحرية محمد آدم عربي والعاملون بالساحة التهانئ الشعب للسوداني بهذه المناسبة المجيدة.

وقالت الإدارة إن الساحة ستعاود العمل لإستقبال الجهمور وفقاً للإشتراطات الصحية إعتباراً من 2 يناير 2021م.

صحيفة حكايات