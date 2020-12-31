خطوة مرتقبة من التربية والتعليم بالسودان تجاه المؤسسات التعليمية الخاصة





كشفت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم عن اتّجاهٍ لالزام المؤسسات التعليمية الخاصة بحفظ حقوق المعلمين المادية والصحية، بإبرام عقدٍ لمدة عامٍ كاملٍ.

وقال مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، محمد إبراهيم الدولة إنّ الخطوة تجئ في إطار توفير القوانين التي تحفظ حقوق المعلمين.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة استقلال السودان الـ”65″.

وبعث محمد إبراهيم بتهانيه للآباء والأمهات والأخوان والأخوات،معتبرًا أنّهم ملح الأرض، لدورهم الكبير في التعليم.

وأشار إلى أنّ ما قامت به لجنة المعلمين السودانيين حققت تجربة رائدة في العمل النقابي للمعلمين.

وأضاف” الوزارة ستلتزم بالبرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، والتمسك بزيادة الصرف على التعليم”.

المصدر: باج نيوز