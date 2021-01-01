أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021





صحيفة السوداني: *

البرهان: ما يحدث في الشرق إعادة انتشار ولن نعتدي على إثيوبيا

* (المالية): تعديل في أسعار الكهرباء اعتباراً من اليوم

* (الحرية والتغيير) توصي بخفض الإنفاق السيادي والعسكري بالموازنة * مصادر دبلوماسية لـ(السوداني): اتجاه لتعيين فولكر بيرتس رئيساً لبعثة (يونيتامس)

صحيفة المواكب

: * زيادة تعرفة الكهرباء اعتباراً من اليوم

* “حميدتي” يعتذر عن الدفع بقواته للحدود مع إثيوبيا بحجة عدم جاهزيتها * الخارجية الأمريكية تُعلن تفعيل الحصانة السيادية للسودان رسمياً

* (الحرية والتغيير): الموازنة تعمل على خفض التضخم بنسبة (100%) * باريس تستضيف مؤتمر الاستثمار للسودان وماكرون يوفد مبعوثاً للخرطوم صحيفة الصيحة:

* البرهان: ما يحدث في الشرق إعادة انتشار للجيش داخل أراضينا * وزير الخارجية يُعلن استعادة السيطرة على كامل التراب السوداني

* تعديل في فئات تعرفة الكهرباء من اليوم

الري تُحمِّل المزارعين مسؤولية العطش بمشروع الجزيرة

* مصر تطبع (3) آلاف نسخة من اتفاق سلام السودان * ضبط أدوية مُهربة وممنوعة التداول بقيمة (880) ألف جنيه

الخرطوم (كوش نيوز)

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