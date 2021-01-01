مصادر تكشف ملامح التشكيل الوزاري الجديد 2021 في السودان – اسماء





كشفت صحيفة التيّار الصادرة، الجمعة، عن إعداد قوائم الترشيحات للحكومة الجديدة من طرفي التحالف وحركات الكفاح المسلّح مطلع الأسبوع القادم.

وتوقّعت الصحيفة بحسب مصادرها انتهاء أعمال النقاش حول”الترشيحات” في اجتماع للمجلس المركزي للتحالف اليوم”الجمعة” على أنّ تسلّم خلال يومي”السبت” أو”الأحد” المقبلين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك على حسب ما هو متّفق بين الأطراف.

وقالت الصحيفة إنّ هناك حظوظًا وافرة لكي يتولى رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وزارة المالية، على أنّ يقوم بتبديل مقعده بمجلس السيادي لصالح الهادي إدريس يحي رئيس”حركة جيش تحرير السودان ـ المجلس الانتقالي”، كما أنّ وزارة الخارجية سوف تؤول لصالح حزب الأمّة القومي وتقب نائب رئيس الحزب مريم الصادق لتولي المنصب.

وأشارت الصحيفة وفقًا لمصادرها، إلى أنّ أبرز المتبقين من الوزراء الحاليين هم”نصر الدين عبد البارئ وزير العدل، نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية، ووزير الريّ ياسر عباس”.

وأكّدت أنّ هناك اتّجاهًا قويًا لإزاحة مدني عباس من التشكيلة الجديدة إلاّ أنّ الكتل التي ينتمي لها بالحرية والتغيير”تجمّع منظمات المجتمع المدني” تطالب بتركه من ضمن التشكيل الجديد.

التيار