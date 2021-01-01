(الخارجية) : لم نتلقَّ من إثويبيا ما يفيد بتخليها عن اتفاقية الحدود





قال وزير الخارجية د. عمر قمر الدين اسماعيل، إن الخرطوم لم تتلق من أديس ابابا ما يفيد انها تخلت عن اتفاقية الحدود بين البلدين وأضاف :” ليس هناك اعتراض رسمي من إثيوبيا وهي معترفة بالحدود المخططة”، موضحاً أن الوزارة تعمل مع لجنة الحدود على استصدار بيان حول مسألة الحدود.

وقال الوزير فى موتمر صحفي بالخرطوم امس، إن المطلوب الآن هو اعادة تخطيط الحدود وتكثيف وجود العلامات الحدودية ووضعها في نقاط متقاربة بواقع علامة كل كيلومترين على الأرض .

وحول سد النهضة الاثيوبى وتعليق مشاركة السودان فى مفاوضاته قال وزير الخارجية إن سد النهضة مثل مسألة الحدود والمفاوضات حوله معقدة فيها الجانب الفني والسياسي، مؤكدا مواصلة السودان للتفاوض وصولاً إلى حل مرضٍ وملزم لكل الأطراف .

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