سياسية
التعرفة الجديدة للكهرباء بعد تحريرها
للكهرباء بعد قرار تحريرها ابتداءً من الأول من يناير للعام 2021، وجاءت كما يلي:
القطاع السكني :
من صفر إلى 100 – 0.80 جنيه للكيلو واط
101 > 200 – 1.00 جنيه للكيلو واط
201 > 300 – 1.20 جنيه للكيلو واط
301 > 400 – 1.40 جنيه للكيلو واط
401 > 500 – 1.60 جنيه للكيلو واط
501 > 600 – 1.80 جنيه للكيلو واط
601 فما فوق- 6.35 جنيه للكيلو واط
دور العبادة:
0.80 جنيه للكيلو واط
القطاع الزراعي:
من صفر إلى 200- 0.80 جنيه للكيلو واط
200> 500 – 1.00 جنيه للكيلو واط
500> 1.6 جنيه للكيلو واط
الاستثمار الزراعي الأجنبي = 6.35 جنيه للكيلو واط
مياه المدن- المدارس- داخليات صندوق دعم الطلاب= 6.350 جنيه للكيلو واط.
تجاري- قطاع حكومي- فنادق- مستشفيات خاصة- جامعات خاصة – اتصالات – سفارات – منظمات= 10.2 جنيه للكيلو واط
اليوم التالي
تعليق واحد
الله ماكسبكم ياناس قحت عيشتو الشعب في وهم ما في رفع الدعم