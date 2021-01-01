التعرفة الجديدة للكهرباء بعد تحريرها





للكهرباء بعد قرار تحريرها ابتداءً من الأول من يناير للعام 2021، وجاءت كما يلي:

القطاع السكني :

من صفر إلى 100 – 0.80 جنيه للكيلو واط

101 > 200 – 1.00 جنيه للكيلو واط

201 > 300 – 1.20 جنيه للكيلو واط

301 > 400 – 1.40 جنيه للكيلو واط

401 > 500 – 1.60 جنيه للكيلو واط

501 > 600 – 1.80 جنيه للكيلو واط

601 فما فوق- 6.35 جنيه للكيلو واط

دور العبادة:

0.80 جنيه للكيلو واط

القطاع الزراعي:

من صفر إلى 200- 0.80 جنيه للكيلو واط

200> 500 – 1.00 جنيه للكيلو واط

500> 1.6 جنيه للكيلو واط

الاستثمار الزراعي الأجنبي = 6.35 جنيه للكيلو واط

مياه المدن- المدارس- داخليات صندوق دعم الطلاب= 6.350 جنيه للكيلو واط.

تجاري- قطاع حكومي- فنادق- مستشفيات خاصة- جامعات خاصة – اتصالات – سفارات – منظمات= 10.2 جنيه للكيلو واط

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