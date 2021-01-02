تفكيك (4) مواقع جهادية بجامعة الخرطوم





كشفت مدير جامعة الخرطوم، بروفيسور فدوى عبد الرحمن عن استلام الجامعة لـ(4) مواقع كانت منطلقاً للعنف الطلابي لمنسوبي النظام البائد تحت مسمى (الوحدات الجهادية).

وقالت فدوى في تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن اللجنة التي كونتها الجامعة وفقاً للقرار الإداري رقم 23 من العام الماضي، وضعت يدها على مواقع الوحدات الجهادية ذات السمعة السيئة، وأبانت أن المواقع التي تم تفكيكها، الأول بمسجد الجامعة والذي قالت أنه ظل يستخدم من قبل طلاب المؤتمر الوطني لقمع الطلاب وتعذيبهم وتخزين الأسلحة والمستندات الخاصة بالتنظيم الظلامي (وقد وجد محروقاً).

والثاني الوحدة الجهادية بكلية التربية بأمدرمان واحتوت على عدد من الغرف والمكاتب واستخدمت في فترة نظام الإنقاذ لنفس أغراض باقي الوحدات الجهادية بمجمعات الجامعة، والموقع الثالث بمجمع شمبات وقد احتلت الوحدة منزلاً كاملاً من منازل الجامعة بموقع استرايتجي بشمبات، والرابع كان عبارة عن غرفة بكلية الصحة العامة وصحة البيئة واستخدمت كذلك كمقر للوحدة الجهادية وحفظ أسلحتها ووثائقها.

وأردفت: “قامت اللجنة بمصادرة هذه الوحدات وأعادت تبعيتها للجامعة، وأصدرت التوصيات باستغلال بعضها في أنشطة الجامعة المختلفة ومن بينها أروقة درس لطلاب الدراسات العليا ومقار للطلاب الوافدين وللأنشطة الطلابية المختلفة وغيرها، إلا أن ظروف إغلاق الجامعة بسبب الوباء أخرت تنفيذ هذه المشاريع.

الخرطوم (كوش نيوز)