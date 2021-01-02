تفكيك (4) مواقع جهادية بجامعة الخرطوم
كشفت مدير جامعة الخرطوم، بروفيسور فدوى عبد الرحمن عن استلام الجامعة لـ(4) مواقع كانت منطلقاً للعنف الطلابي لمنسوبي النظام البائد تحت مسمى (الوحدات الجهادية).
وقالت فدوى في تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن اللجنة التي كونتها الجامعة وفقاً للقرار الإداري رقم 23 من العام الماضي، وضعت يدها على مواقع الوحدات الجهادية ذات السمعة السيئة، وأبانت أن المواقع التي تم تفكيكها، الأول بمسجد الجامعة والذي قالت أنه ظل يستخدم من قبل طلاب المؤتمر الوطني لقمع الطلاب وتعذيبهم وتخزين الأسلحة والمستندات الخاصة بالتنظيم الظلامي (وقد وجد محروقاً).
والثاني الوحدة الجهادية بكلية التربية بأمدرمان واحتوت على عدد من الغرف والمكاتب واستخدمت في فترة نظام الإنقاذ لنفس أغراض باقي الوحدات الجهادية بمجمعات الجامعة، والموقع الثالث بمجمع شمبات وقد احتلت الوحدة منزلاً كاملاً من منازل الجامعة بموقع استرايتجي بشمبات، والرابع كان عبارة عن غرفة بكلية الصحة العامة وصحة البيئة واستخدمت كذلك كمقر للوحدة الجهادية وحفظ أسلحتها ووثائقها.
وأردفت: “قامت اللجنة بمصادرة هذه الوحدات وأعادت تبعيتها للجامعة، وأصدرت التوصيات باستغلال بعضها في أنشطة الجامعة المختلفة ومن بينها أروقة درس لطلاب الدراسات العليا ومقار للطلاب الوافدين وللأنشطة الطلابية المختلفة وغيرها، إلا أن ظروف إغلاق الجامعة بسبب الوباء أخرت تنفيذ هذه المشاريع.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
يا فاشلة هل هذا كل ما يهمك بعد المستوى المتدنى لجامعة الخرطوم فى عهدك الأسود ؟؟!!
هووووووووي ي قحاطه
ي ملاقيط الشوارع
ي خنازير المواجع
ي معيزات المسالخ
ي جريوات المطابخ
انتو ي مراح القطيع
جففتم الارض و المزارع
انتو ي بيوض الضفادع
ضيعتم الجيل الداابو طالع
تبيعوهو الخداع
تغشوهو بالقرص المخدر
تحت عنوان الصداع
و السندوتش المدوبل
تدوهو لقمه للجياع
وقطار الشعب الجميل
تفكوهو حته حته
لا يصفر وقت القدوم
لا يصفر زمن الوداع
سرقتو منو كل شيء
ي عفاريت المصائب
ي شياطين الضياع
و الديمقراطية الفطيس
دودة منكم فيها داخله
و دودة منها طالعه هاربه
حتى الديدان ابتكم
ي خنافيس الجروف
ي جرابيع المراحيض
ي صراصير المصانع
ي جناديب المزارع
ي حليك ي
الفيسبوك ي الواتساب
سو منكم للرهاب
مليار باب
وقعتو في تجار السراب
سرقكم جيل الخراب
غدا نقلع الضرس البوجع
و نصبح نبراس افريقيا
و تهرب خفافيش الظلام
مر عام ثم عام و اليوم
قد طل عام
سلامنا للنسور
في ارض المعارك
و الشعب جاهز لتمام
sawah sudani
Oslo
12.2020
ما في مدير جامعة محظوظ زي الكائن دي عينوا ليها راجلها مدير جامعة وبت اختها وزير …زي ما نافع والمتعافي وشلة الانقاذ كان بعينوا اهلهم وما فيش حد احسن من حد