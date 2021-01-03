مقارنة بين اسعار الكهرباء القديمة والجديدة في السودان
*بسم الله الرحمن الرحيم*
*تعرفة الكهرباء القديمة والجديدة*
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0️⃣ *ايجار العداد*
القديم: 2.5 الجديد: 10.5
الزيادة: 8.0 ج / 420%.
*(تكلفة الزيادة= 8)ج*
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1️⃣ *001 الى 100 kw*
القديمة: 0.15 الجديدة: 0.80
الزيادة: 0.65 ج / 534%.
*(تكلفة الزيادة= 65)ج*
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2️⃣ *101 الى 200 kw*
القديمة: 0.15 الجديدة: 1.00
الزيادة: 0.85 ج / 667%.
*(تكلفة الزيادة= 85)ج*
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3️⃣ *201 الى 300 kw*
القديمة: 0.26 الجديدة: 1.20
الزيادة: 0.94 ج / 462%.
*(تكلفة الزيادة= 94)ج*
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4️⃣ *301 الى 400 kw*
القديمة: 0.26 الجديدة: 1.40
الزيادة: 1.14 ج / 538%.
*(تكلفة الزيادة= 114)ج*
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5️⃣ *401 الى 500 kw*
القديمة: 0.32 الجديدة: 1.60
الزيادة: 1.28 ج / 500%.
*(تكلفة الزيادة= 128)ج*
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6️⃣ *501 الى 600 kw*
القديمة: 0.32 الجديدة: 1.80
الزيادة: 1.48 ج / 563%.
*(تكلفة الزيادة= 148)ج
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7️⃣ *601 الى 800 kw*
القديمة : 0.52 الجديدة: 6.35
الزيادة: 5.83 ج / 1221%.
*(تكلفة الزيادة= 1,166)ج*
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8️⃣ *801 الى 1500 kw*
القديمة: 0.85 الجديدة: 6.35
الزيادة: 5.50 ج / 747%.
*(تكلفة الزيادة= 3,850)ج*
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9️⃣ *1501 الى2000 kw*
القديمة: 1.60 الجديدة: 6.35
الزيادة: 4.75 ج / 397%.
*(تكلفة الزيادة= 2,375)ج*
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*فإذا كنت تشتري كهرباء في الشهر:*
⭕ 200 ك.ط
القيمة القديمة : 30 ج.
القيمة الجديدة: 180 ج.
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⭕ 400 ك.ط
القيمة القديمة : 82 ج.
القيمة الجديدة: 440 ج.
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⭕ 600 ك.ط
القيمة القديمة : 146 ج.
القيمة الجديدة: 780 ج.
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⭕ 800 ك.ط
القيمة القديمة : 250 ج.
القيمة الجديدة: 2,050 ج.
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⭕ 1500 ك.ط
القيمة القديمة : 845 ج.
القيمة الجديدة: 6,495 ج.
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⭕ 2000 ك.ط
القيمة القديمة : 1,645 ج.
القيمة الجديدة: 9,670 ج.
Mohamed Ismail
2 تعليقات
ياليتها ياليتها ياليتها تقف عند الكهرباء
فهنالك خمسة خدمات سوف تشهد الزيادة
الوقود . مازالت الزيادات مستمرة
المواصلات .مازالت الزيادات مستمرة
زيادات العام الجديد
الكهرباء والاتصالات تمت الزيادة
زيادات مرتقبة قريبا جدا
المياه والغاز في انتظار التوقيع لقد صدر الأمر
والمفاجأة سوف تكووون في أسعار الخبز
ويبقي السؤال الكبير الا متي سوف يتحمل الشعب أن يكون هو خزينة الدولة تسرق عرق جبينو نهارا جهارا
انتو اخبار زيادة البدوي شنو ال3000 لكل أسرة ولاذهبت ادراج الرياح مع الوزير…!؟
لاجديد اخبار تحمل خط ونهج واضح ولكن لاعودة للوراء
موتو بغيظكم