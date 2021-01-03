مقارنة بين اسعار الكهرباء القديمة والجديدة في السودان





*بسم الله الرحمن الرحيم*

*تعرفة الكهرباء القديمة والجديدة*

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0️⃣ *ايجار العداد*

القديم: 2.5 الجديد: 10.5

الزيادة: 8.0 ج / 420%.

*(تكلفة الزيادة= 8)ج*

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1️⃣ *001 الى 100 kw*

القديمة: 0.15 الجديدة: 0.80

الزيادة: 0.65 ج / 534%.

*(تكلفة الزيادة= 65)ج*

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2️⃣ *101 الى 200 kw*

القديمة: 0.15 الجديدة: 1.00

الزيادة: 0.85 ج / 667%.

*(تكلفة الزيادة= 85)ج*

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3️⃣ *201 الى 300 kw*

القديمة: 0.26 الجديدة: 1.20

الزيادة: 0.94 ج / 462%.

*(تكلفة الزيادة= 94)ج*

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4️⃣ *301 الى 400 kw*

القديمة: 0.26 الجديدة: 1.40

الزيادة: 1.14 ج / 538%.

*(تكلفة الزيادة= 114)ج*

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5️⃣ *401 الى 500 kw*

القديمة: 0.32 الجديدة: 1.60

الزيادة: 1.28 ج / 500%.

*(تكلفة الزيادة= 128)ج*

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6️⃣ *501 الى 600 kw*

القديمة: 0.32 الجديدة: 1.80

الزيادة: 1.48 ج / 563%.

*(تكلفة الزيادة= 148)ج

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7️⃣ *601 الى 800 kw*

القديمة : 0.52 الجديدة: 6.35

الزيادة: 5.83 ج / 1221%.

*(تكلفة الزيادة= 1,166)ج*

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8️⃣ *801 الى 1500 kw*

القديمة: 0.85 الجديدة: 6.35

الزيادة: 5.50 ج / 747%.

*(تكلفة الزيادة= 3,850)ج*

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9️⃣ *1501 الى2000 kw*

القديمة: 1.60 الجديدة: 6.35

الزيادة: 4.75 ج / 397%.

*(تكلفة الزيادة= 2,375)ج*

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*فإذا كنت تشتري كهرباء في الشهر:*

⭕ 200 ك.ط

القيمة القديمة : 30 ج.

القيمة الجديدة: 180 ج.

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⭕ 400 ك.ط

القيمة القديمة : 82 ج.

القيمة الجديدة: 440 ج.

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⭕ 600 ك.ط

القيمة القديمة : 146 ج.

القيمة الجديدة: 780 ج.

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⭕ 800 ك.ط

القيمة القديمة : 250 ج.

القيمة الجديدة: 2,050 ج.

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⭕ 1500 ك.ط

القيمة القديمة : 845 ج.

القيمة الجديدة: 6,495 ج.

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⭕ 2000 ك.ط

القيمة القديمة : 1,645 ج.

القيمة الجديدة: 9,670 ج.

Mohamed Ismail