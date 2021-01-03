في خطوة مفاجئة.. القراي يقاضي إمام المسجد الكبير بالخرطوم





في خطوة مفاجئة تقدم مدير المناهج القومي د.عمر أحمد القراي محمد ببلاغ جنائي ضد امام المسجد الكبير بالخرطوم وقال القراي في بلاغه ان امام المسجد الكبير اساء إليه واتهمه بالكفر والزندقه والارتداد

ووصف زعيم الطائفة التي ينتمي إليها بالكفر والإلحاد وإنكار الصلاة والزكاة والصوم وذلك من خلال مقطع فيديو صورة وصوت وفور تلقي الشرطة بلاغها اتخذت اراءاتها القانونية ودونت لقراي بلاغاً بالرقم ٥٢ تحت المواد ٦٤/٦٩/١٦٠ ق ج

المصدر :السودان الجديد