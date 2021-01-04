سرقة ذهب من محكمة بالخرطوم بقيمة 4 مليارات





تحقق شرطة قسم الجيلي بالخرطوم بحري حول سرقة غريبة طالت مخزن معروضات محكمة الجيلي، وتعود تفاصيل الواقعة الى تدوين الشرطة القضائية بلاغاً بالرقم (١) تحت المادة (١٧٤) تفيد فيه من تمكن لص من دخول محكمة الجيلي وسرق منها كمية من الذهب(غويشات وختم) من داخل مخزن المعروضات بقيمة ٤ مليار جنيه سوداني عبارة عن معروضات في بلاغ تنظر المحكمة فيه، وكشف مصدر شرطي لـ(سودان مورنينغ) ان صعوبات واجهة فريق الادلة الجنائية ومسرح الحادث عند رفع البصمات بسبب الأتربة الموجودة في اكياس المعروضات بمخزن المحكمة.

الخرطوم:مزدلفة دكام

سودان مورنينغ