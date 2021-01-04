رجل أعمال سوداني يعلن تكفله برعاية الليالي القرانية التي تنظمها مساجد بالخرطوم





حققت الليالي القرانية “مجالس السماع للقرآن الكريم” التي إنعقدت في بعض مساجد العاصمة الخرطوم نجاحاً منقطع النظير وإقبالاً كبيراً من المواطنين حيث يقوم مجموعة من حفظة القران الكريم بالتلاوة بينما ينصت الحضور بالإستماع. وقال أحمد علي عبد الرحمن أمين الدعوة بمسجد عبد الرحمن بن عوف الذي شهد ليلة قرانية في الأسبوع الماضي، أن الشيخ الزين المقرئ الشهير للقران قد زار المسجد قبل أيام وصلى بأهل الحي بالإضافة لقراءة القران بعد الصلاة ووجد ترحيب شديد من أهل الحي وإمتلأ المسجد لأخره وسط إستحسان الناس، وأضاف أحمد من هنا جاءتني الفكرة لتنظيم الليلة القرانية حيث رأيت الناس متعطشين لسماع القران الكريم. وقال أحمد أمين الدعوة بمسجد عبد الرحمن بن عوف بالحاج يوسف ومجموعة “بالقرآن نحيا” لصحيفة كوش نيوز أنه تلقى إتصالاً من رجل الأعمال السوداني محمود محمد محمود يعلن فيه تكفله برعاية الليالي القرانية التي تنظمها عدد من لجان مساجد العاصمة الخرطوم، وأضاف أحمد أن الليالي يصاحبها تقديم الطعام للضيوف وأهل الحي جوار المسجد الذي تقام فيه الليلة. حيث أشاد محمود بالفكرة وقال (اجتماع الناس في المساجد يحصل لهم أجر الإستماع للقرآن الكريم وأجر تعلمه وفائدة التلاوة تعود للجميع)، مبدياً تكفله برعاية تلك الليالي.

الخرطوم (كوش نيوز)