توقف (40٪) من البصات السفرية بسبب ارتفاع مُدخلات التشغيل





قال رئيس لجنة تَسيّير غُرفة البصات السفرية أحمد عبدالحميد إن ارتفاع أسعار مدخلات تشغيل البصات السفرية أدت إلى توقف (40٪) من شركات النقل بالبلاد، وكشف عبدالحميد في تصريح خاص لـ (السُّوداني) أن الزيادة الجديدة في تعرفة تذاكر السفر تعود للزيادة التي طرأت على كل من أسعار الوقود، مصاريف التشغيل، أجور العاملين، وأضاف أن القطاع تَكبد خسائر فادحة تفوق الـ مليار جنيه إبان توقفه لمدة (5) أشهر تزامناً مع الموجة الأولى لجائحة كورونا مما أسفر عن خروج عدد من شركات النقل من سوق العمل بسبب المديونيات، وأوضح أن الزيادة الحقيقية التي وضعتها الدراسات لغرفة البصات بلغت (112٪) وليست (58٪)، ونوه إلى أن القطاع طبق منها (58٪) فقط بواقع (6) جنيهات للكيلومتراً رأفةً بالمواطن الذي أرهقت كاهله موجة الزيادات، وأكد أن ربع قيمة التذكرة يذهب للحكومة في شكل ضرائب بحيث تأخذ (17٪) منها كقيمة مُضافة، و (5٪) رسوم دمغة، و (3٪) أرباح أعمال تفاوضية، وطالب عبدالحميد الحكومة بإجراء معالجات واصلاحات للطرق لتقليل نسب الحوادت واستهلاك الأسبيرات، وأكد تراجع قيمة التذكرة إلى ماكان عليه في حال دعم الحكومة للقطاع في استيراد مُدخلات التشغيل بدولار سعر البنك المركزي وإلغاء الضرائب التي تصل ربع القيمة من كل تذكرة.

الخرطوم : اليسع احمد

صحيفة السوداني