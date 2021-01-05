فتح جزئي لأسواق ودمدني ابتداءً من الخميس





قرر اجتماع مشترك للجنة الطوارئ الصحية والغرفة التجارية بولاية الجزيرة ، فتحا جزئيا للاسواق (محلات تجار الجملة والمعدات الكهربائية والمغالق والمخابز) على أن يلتزم التجار بالضوابط الصحية .

وقررت حكومة ولاية الجزيرة الاسبوع الماضي اغلاق الاسواق وتعليق الدراسة وحظر كافة الانشطة وتخفيض عدد ركاب البصات السفرية لـ50% .وذلك لمجابهة انتشار جائحة كورونا بالولاية .

وقال الأمين العام للحكومة عثمان عابدين لـ(وكالة السودان للانباء) امس ، إن اجتماع اللجنة قرر فتح المحلات التجارية المذكورة على أن يلتزم التجار بالإشتراطات الصحية والتباعد وعدم عرض البضائع خارج المحال التجارية وفتح مسارات داخل الأسواق وإغلاق كامل للأسواق يوم الجمعة للتعقيم والنظافة .

صحيفة السوداني