وزير الأوقاف: نقف على مسافة واحدة مع كل الأديان.. وسياحة دينية لإبراز التنوع الديني في السودان





قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، إن الوزارة تعمل على إرساء مبدأ الحريات الدينية وعدم التقييد لأي دين، موضحاً أن الوزارة تقف على مسافة واحدة مع كل الأديان.

وحذر في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، من ظاهرة التكفير التي تهدد النسيج الاجتماعي، وأشار أن وزارته ساهمت في تحديد نص في القانون لعقوبة التكفير التي قد تصل إلى السجن 10 سنوات، حاثاً كل من يتضرر من التكفير التوجه للمحاكم، فالوطن للجميع، والتدين لكل فرد، وتابع: لم تكن هناك إدارة للتنوع الديني في السودان، هناك تدين تراكمي لم يتم إبرازه، ستكون هناك إدارة جديدة لإبراز التنوع، وستكون هناك سياحة دينية لإبراز حجم التحولات والتدين التراكمي في السودان.

وتابع: اتّجهنا للحوسبة والرقمنة، وذلك أعظم ما يحارب به الفساد، ومضى: “هناك تحديات كبيرة حتى يتم التأسيس لدولة محترمة”.

وأضاف أنهم ورثوا فوضي وعدم انضباط في العمل داخل الوزارة وقال: وجدنا أسِرّة للنوم أثناء العمل داخل مؤسسات الوزارة.

صحيفة السوداني