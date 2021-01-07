قرقاش: استئناف التجارة وحركة التنقل مع قطر خلال أسبوع





نقلت وكالة رويترز عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قوله إن “التجارة وحركة التنقل بين قطر والدول المقاطعة لها ستعود خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق بينها”. وقال قرقاش إن الإجراءات التي سيجري تطبيقها في غضون أسبوع من الاتفاق، تشمل إجراءات عملية تتعلق بخطوط الطيران والشحن البحري والتجارة. وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنه “تم تجاوز الأهم، وأن هناك ارتياحا إقليميا وعالميا لإنهاء الأزمة التي يُنظر لها على أنها خلاف في البيت الواحد”. وقال إن بعض المسائل أسهل في إصلاحها وبعضها الآخر سيستغرق فترة أطول، وإن مجموعات العمل الثنائية ستحاول تحريك الأمور. والثلاثاء، أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، توقيع قادة دول الخليج البيان الختامي للقمة الـ41 و”بيان العلا”، اللذين تضمنا التأكيد على وحدة الصف وتعزيز التعاون المشترك. كما أعلنت الكويت -الاثنين- أن السعودية وقطر اتفقتا على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، فضلا عن معالجة كافة المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية.​​​​​​​

الخرطوم ( كوش نيوز)